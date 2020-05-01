Туроператоры не отмечают заметного роста бронирований на День России

Всплеска бронирований путешествий на выходные, приуроченные ко Дню России в этом году нет, чаще всего туристы выбирают на даты 10-12 июня короткие экскурсионные туры в российские города, сообщает в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По оценкам большинства туроператоров, интерес к турам по России в праздничные выходные, безусловно, есть. Однако ажиотажного спроса на даты с 10 по 12 июня не отмечается: в целом объемы бронирований на эти даты не сильно отличаются от обычного сезонного уровня продаж.

Чаще всего туристы выбирают экскурсионные туры и короткие путешествия в города – сити-туры», — говорится в сообщении

По оценкам туроператоров, в прошлом году на праздничные июньские выходные спрос на путешествия был выше.

«Основная причина снижения – в том, что в прошлом году на эти даты действовала акция туристического кешбэка. В этом году бронирования курортов Краснодарского края снизились на День России на 9%, Карелию – на 20%, Москву – на 13%.

При этом общий объем продаж по всем внутренним направлениям за 5 месяцев 2023 года на 15-20% опережает абсолютные показатели за аналогичный период прошлого года», — отмечают в ассоциации.

На решение о покупке влияет в том числе и погода, которую туристы мониторят перед выездом.

По данным АТОР, среди самых популярных направлений путешествий на выходные 10-12 июня – курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ, Калининград.

В первой десятке по спросу также Казань, Карелия, Байкал, Алтай и речные круизы. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.

/TOURBUS.RU