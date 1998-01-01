Туроператоры: Спрос на летний Кипр оказался выше ожидаемого

Наши туристы добираются на Кипр через Кувейт, Ереван, Дубай и Каир

Как напоминает АТОР, в конце апреля стартовали блочные программы туроператоров на Кипр на стыковочных рейсах авиакомпании Jazeera Airways. В ходе такого турв туристы летят из Москвы в Ларнаку с пересадкой в Кувейте с комфортной стыковкой и по единому билету: они сдают багаж в России и получают его уже на Кипре.

В настоящее время туры на Кипр на блоках мест на рейсах Jazeera Airways предлагают туроператоры Fun&Sun, TEZ Tour, PAC Group, «Русский Экспресс» и Ambotis Holidays. Кроме того, отправиться на Кипр можно и через Ереван, Дубай и даже Каир: такие варианты перелетов тоже можно подобрать у туроператоров.

По сводным оценкам большинства экспертов, спрос на Кипр в сезоне-2023 оказался выше ожидаемого.

«Несмотря на рейсы со стыковками, в целом бронирование Европы в этом году приятно удивляет. Туристы уже успели привыкнуть к такой логистике. Кипр не исключение», – отмечают в PAC Group.

Как добавляют специалисты туроператора «Русский Экспресс», в мае по Кипру были некоторые «провалы» в спросе, связанные с недоверием агентов к полётной программе. Но, когда все убедились, что рейсы через Кувейт и правда стартовали, спрос по направлению заметно увеличился.

«Летние даты закрываются лучше, чем майские, в том числе и б+лагодаря тому, что на острове разгар сезона. Брони есть уже до сентября», – прокомментировали в «Русском Экспрессе».

«В целом спрос выше, чем мы планировали, что не может не радовать. Начиная с 10 чисел мая спрос стабильно растет», – говорят и Ambotis Holidays. По данным TEZ Tour, вылеты в июне на блоках мест туроператора через Кувейт закрыты уже на 80%.

По мнению экспертов компании «ВЕДИ Групп», Кипр может прибавить в спросе в июле - августе и, конечно, должно быть больше бронирований в сентябре. В период бархатного сезона Кипр традиционно очень популярен.

В «ВЕДИ Групп» подчеркивают, что стимулирует спрос по направлению и активность отельеров Кипра: от них поступают выгодные спецпредложения на определенные даты.

По статистике туроператоров, в среднем глубина продаж на кипрском направлении составляет 3-4 недели. По мнению экспертов Space Travel, этот тренд, в том числе, обусловлен и стремлением туристов успеть с оформлением кипрской визы.

С получением визы под туристические поездки на Кипр проблем нет. «Все наши туристы визы Кипра получают, отказов нет. Пакет документов минимальный», — сообщили и в Ambotis Holidays.

В сезоне-2023 российские организованные туристы летят на Кипр в среднем от 8 до 12 дней. Чаще всего это тур на 10 ночей. В Space Travel отмечают интерес туристов к отелям 5* Кипра, а также к бронированию вилл и апартаментов. При этом популярны и недорогие отели и апартаменты в категории 2* и 3*.

В основном на Кипр путешествуют пары. По данным Ambotis Holidays, процент бронирований Кипра от семей с детьми летом составляет 40%.

В «Русском Экспрессе» минимальная стоимость тура на Кипр в июне – от 155 тыс. руб. на двоих.

/TOURBUS.RU