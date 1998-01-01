Сочи и Гагру с сегодняшнего дня связала «Ласточка»

По мнению экспертов, поставленных сейчас двух рейсов «Ласточек» в день явно недостаточно

ОАО "РЖД" с четверга запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой (Абхазия), сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

"Сегодня мы запускаем новый маршрут электропоездами "Ласточка" между городом Сочи и городам Гагра. Те условия, которые мы сейчас создаем в этом поезде, помогут с хорошим качеством сервиса передвигаться между этими двумя городами", — сказал он журналистам перед отправлением первого рейса.

По его словам, пятивагонные "Ласточки" будут ходить два раза в день, одновременно каждый поезд сможет перевозить до 350 пассажиров.

"Минимальная цена билета – 850 рублей. Время в пути – 3 часа. Таможенные и пограничные процедуры будут проходить в составе, не нужно будет выходить никуда. На нашей границе это будет 45 минут, на границе Республики Абхазия – 30 минут. На территории Абхазии будет две остановки", — отметил г-н Пегов.

"Ласточки" будут отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54, из аэропорта Сочи в 18:52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 7:30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15. В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях "Имеретинский Курорт", "Адлер", "Хоста", "Мацеста", а также на остановочных пунктах "Гагрыпш" и "Церетели" (Абаата).

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях "Веселое" (Россия) и "Цандрипш" (Абхазия). Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

По мнению туроператоров, которых сегодня цитирует АТОР, запуск скоростных «Ласточек» в Абхазию – хорошая идея, однако две пары поездов в день не удовлетворят потребности в транспорте как туристов, так и жителей Краснодарского края и Абхазии, которые регулярно путешествуют между регионами с личными и деловыми целями.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин приводит следующий пример. Только сочинский аэропорт ежедневно принимает 100-130 рейсов. С учетом тех, кто прибывает в Сочи и на поездах, в Абхазию на отдых ежедневно заезжает около 10 тысяч человек.

«Туристы прибывают в аэропорт круглосуточно, и специально ждать несколько часов или дольше, чтобы сесть на «Ласточку», они вряд ли будут. Особенно если они с детьми. Поэтому большинство туристов все же будут добираться до Абхазии привычным путем: на трансфере, такси или маршрутке», – говорит г-н Ромашкин.

Вице-президент АТОР при этом подчеркивает важность появления варианта еще одного транспортного сообщения с Абхазией и надеется, что в следующем сезоне рейсов «Ласточек» будет в разы больше. «Как минимум, должно быть 30-40 пар рейсов в день. Чем больше поездов, тем больше возможностей для туристов», – отмечает он.

По оценкам экспертов, «Ласточки» будут интересны не всем туристам в том числе и из-за конечной точки прибытия. Если организованный трансфер обычно развозит отдыхающих прямо до отеля, то на «Ласточке» они доедут до Гагры, и уже оттуда им придется добираться до гостиницы самостоятельно. А это значит, опять «ловить» такси или искать маршрутку, перекладывать чемодан и пр.

Кроме того, как добавляют наблюдатели, не все туристы готовы или смогут заблаговременно забронировать билеты на «Ласточку» под свои даты или время прибытия. Поэтому многие не станут рисковать и выберут знакомую услугу организованного трансфера.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"