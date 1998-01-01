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08 июня
Большинство россиян считает отдых в стране экономичным
Компания «Альфа Cтрахование» представила анализ отпускных предпочтений жителей крупных российских городов
Двое из трех россиян считают, что смогут отдохнуть на российских курортах выгоднее, чем за границей. При этом закладывают на него в среднем на 50 тыс. больше.
А более половины едут в зарубежные страны, чтобы сменить обстановку и климат, по данных исследования «Альфа Cтрахование».
Преимущественно при планировании поездок за границу россияне берут готовые туры – так делают 53,3% участников опроса. При этом потратить на это каждый третий готов от 80 до 100 тыс. руб. Чуть меньше, 27%, планируют отдать за заграничную поездку от 100 до 150 тыс.
Каждый пятый рассчитывает, что летний отдых будет стоить ему от 50 до 80 тыс. 12,5% готовы на серьезные вложения от 150 до 300 тыс., а еще 4% – даже больше 300 тыс.
При этом абсолютное большинство участников исследования – почти 80% – отметили, что в этом году потратят на отпуск больше, чем в прошлом.
Для 23,2% россиян увеличение суммы будет незначительным. Для 19,6% оно составит не более 10%, для 19% не превысит 20%-ый порог. Почти 5% отметили, что траты на отпуск за границей вырастут в половину.
46% респондентов уверены, что в случае, если поездка сорвется, деньги за нее они вернут частично. А 38% - даже полностью.
На отдых в России участники исследования в большинстве своем планируют потратить от 100 до 150 тыс. Так ответили 47,5%.
Вполне бюджетно – от 50 до 80 тыс. – думают вложить в отдых внутри страны 19% респондентов. Еще 12% намерены ограничиться суммой от 80 до 100 тыс. руб.
Для каждого третьего планируемые затраты на внутренний туризм в этом году незначительно выше, чем были в прошлом. На 10% увеличили 18% ответивших на вопросы анкеты, еще столько же – на 20%. Для 11% траты сохранятся на прежнем уровне.
Почти половина – 47,5% – смогут полностью вернуть деньги за поездку, если она отменится по каким-то причинам. 37% получат частичное возмещение.
В исследовании приняли участие 1395 человек. 56,3% – мужчины. Почти половина опрошенных в возрасте от 31 до 40 лет.
Респонденты проживают в Москве (12%), Санкт-Петербурге (9,7%), Новосибирске (9%), Самаре (8,8%), Екатеринбурге (8,7%) и других крупных городах.
/TOURBUS.RU
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