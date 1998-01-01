Большинство россиян считает отдых в стране экономичным

Двое из трех россиян считают, что смогут отдохнуть на российских курортах выгоднее, чем за границей. При этом закладывают на него в среднем на 50 тыс. больше.

А более половины едут в зарубежные страны, чтобы сменить обстановку и климат, по данных исследования «Альфа Cтрахование».

Преимущественно при планировании поездок за границу россияне берут готовые туры – так делают 53,3% участников опроса. При этом потратить на это каждый третий готов от 80 до 100 тыс. руб. Чуть меньше, 27%, планируют отдать за заграничную поездку от 100 до 150 тыс.

Каждый пятый рассчитывает, что летний отдых будет стоить ему от 50 до 80 тыс. 12,5% готовы на серьезные вложения от 150 до 300 тыс., а еще 4% – даже больше 300 тыс.

При этом абсолютное большинство участников исследования – почти 80% – отметили, что в этом году потратят на отпуск больше, чем в прошлом.

Для 23,2% россиян увеличение суммы будет незначительным. Для 19,6% оно составит не более 10%, для 19% не превысит 20%-ый порог. Почти 5% отметили, что траты на отпуск за границей вырастут в половину.

46% респондентов уверены, что в случае, если поездка сорвется, деньги за нее они вернут частично. А 38% - даже полностью.

На отдых в России участники исследования в большинстве своем планируют потратить от 100 до 150 тыс. Так ответили 47,5%.

Вполне бюджетно – от 50 до 80 тыс. – думают вложить в отдых внутри страны 19% респондентов. Еще 12% намерены ограничиться суммой от 80 до 100 тыс. руб.

Для каждого третьего планируемые затраты на внутренний туризм в этом году незначительно выше, чем были в прошлом. На 10% увеличили 18% ответивших на вопросы анкеты, еще столько же – на 20%. Для 11% траты сохранятся на прежнем уровне.

Почти половина – 47,5% – смогут полностью вернуть деньги за поездку, если она отменится по каким-то причинам. 37% получат частичное возмещение.

В исследовании приняли участие 1395 человек. 56,3% – мужчины. Почти половина опрошенных в возрасте от 31 до 40 лет.

Респонденты проживают в Москве (12%), Санкт-Петербурге (9,7%), Новосибирске (9%), Самаре (8,8%), Екатеринбурге (8,7%) и других крупных городах.

/TOURBUS.RU



