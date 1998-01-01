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08 июня
Италия меняет визовые правила
Визы детям теперь буду ставиться только в отдельные паспорта, но некоторые визы можно будет оформить без предварительной записи
Заявления на оформление визы в Италию для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей, больше приниматься не будут, сообщается на сайте визового центра Italy VMS. «Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии в Москве каждый заявитель, включая несовершеннолетних детей, должен иметь свой собственный заграничный паспорт. Консульство больше не будет принимать визовые заявления для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей», – говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте визового центра Италии Almaviva, итальянская дипмиссия принимает к рассмотрению 5-летние и 10-летние загранпаспорта РФ.
Заявители по приглашению от близких родственников-граждан ЕС (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки) могут подать документы в визовых центрах Almaviva без предварительной записи.
«Заявители по приглашению от близких родственников-граждан ЕС (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки) могут подать документы в визовых центрах без предварительной записи», — говорится в сообщении.
Между тем, в визовых центрах оператора VMS заявления можно подать только по предварительной записи.
Как сообщал ранее РСТ, из всех консульств стран ЕС сейчас наиболее реально получить многократный итальянский шенген, хотя и в консульстве Италии доля таких виз невысока.
"Длинные визы – всегда на усмотрение консульства. По наблюдениям туроператоров, Италия чаще может выдавать длинные визы, чем другие страны Шенгена. Для каждой страны в приоритете выданные визы за последние три года, по которым туристы ездили в их страну", – добавили в РСТ.
Туроператоры рекомендуют подавать документы на шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.
"По информации компаний, профессионально занимающихся оформлением виз, в консульстве Италии для получения многократной визы необходимо показать выписку о наличии на счету не менее миллиона рублей.
В других может быть достаточно 400-700 тысяч", — отмечают в РСТ.
Напомним, что в сентябре прошлого Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.
Это привело к ужесточению правил оформления шенгенских виз для российских туристов. В частности, увеличились консульский сбор и время рассмотрения документов, расширился список необходимых документов, а консульства почти перестали выдавать многократные визы на длительный срок.
/TOURBUS.RU
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