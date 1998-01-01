Италия меняет визовые правила

Визы детям теперь буду ставиться только в отдельные паспорта, но некоторые визы можно будет оформить без предварительной записи

Заявления на оформление визы в Италию для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей, больше приниматься не будут, сообщается на сайте визового центра Italy VMS. «Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии в Москве каждый заявитель, включая несовершеннолетних детей, должен иметь свой собственный заграничный паспорт. Консульство больше не будет принимать визовые заявления для несовершеннолетних, вписанных в паспорта родителей», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте визового центра Италии Almaviva, итальянская дипмиссия принимает к рассмотрению 5-летние и 10-летние загранпаспорта РФ.

Заявители по приглашению от близких родственников-граждан ЕС (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки) могут подать документы в визовых центрах Almaviva без предварительной записи.



При этом граждане РФ, получившие приглашение на поездку в Италию от родственников, могут подавать заявления на визы без предварительной записи, сообщает визовый оператор Almaviva.

«Заявители по приглашению от близких родственников-граждан ЕС (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки) могут подать документы в визовых центрах без предварительной записи», — говорится в сообщении.

Между тем, в визовых центрах оператора VMS заявления можно подать только по предварительной записи.

Как сообщал ранее РСТ, из всех консульств стран ЕС сейчас наиболее реально получить многократный итальянский шенген, хотя и в консульстве Италии доля таких виз невысока.

"Длинные визы – всегда на усмотрение консульства. По наблюдениям туроператоров, Италия чаще может выдавать длинные визы, чем другие страны Шенгена. Для каждой страны в приоритете выданные визы за последние три года, по которым туристы ездили в их страну", – добавили в РСТ.

Туроператоры рекомендуют подавать документы на шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.

"По информации компаний, профессионально занимающихся оформлением виз, в консульстве Италии для получения многократной визы необходимо показать выписку о наличии на счету не менее миллиона рублей.

В других может быть достаточно 400-700 тысяч", — отмечают в РСТ.

Напомним, что в сентябре прошлого Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.

Это привело к ужесточению правил оформления шенгенских виз для российских туристов. В частности, увеличились консульский сбор и время рассмотрения документов, расширился список необходимых документов, а консульства почти перестали выдавать многократные визы на длительный срок.

/TOURBUS.RU