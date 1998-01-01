Форум «Путешествуй!» открывается сегодня в столице

В рамках форума на ВДНХ пройдут более 30 деловых мероприятий и обширная выставочная программа

Сегодня на площади Промышленности ВДНХ откроется крупный туристический форум и фестиваль «Путешествуй!».

Третий Российский туристический форум «Путешествуй!», организованный Фондом «Росконгресс», объединит более 50 ведущих представителей отечественной индустрии туризма, а также их зарубежных коллег из 38 стран. Ожидается, что событие в столичном парке ВДНХ примет более 50 тысяч посетителей.

Деловую программу составят более 30 дискуссионных сессий, посвященных актуальным вопросам развития туристской инфраструктуры, отраслевых инвестиций и автопутешествий.

Деловую программу откроет пленарная сессия «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения», организованная совместно с Минэкономразвития России. Сессия пройдет 8 июня в 11:30 в Пленарном зале. На сессии будут озвучены ключевые задачи туристической отрасли на 2025-2030 годы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Спикерами выступят руководители и представителей Минэкономразвития, Минфина, Министерства транспорта, Росстата, а также главы регионов. Среди других тем сессии, как сообщают организаторы, — меры господдержки отрасли, транспортный баланс, синхронизация территориально-пространственного планирования с региональными планами развития.

Впервые на площадке РТФ «Путешествуй!» пройдёт Клуб губернаторов. В процессе обсуждения представители федеральных органов власти и главы регионов объяснят, почему и каким образом «ставка на туризм» позволяет обеспечить устойчивое развитие субъектов страны, поделятся региональными особенностями приумножения туристического потенциала.

На площадке в 24 000 квадратных метров будет представлена вся наша огромная страна — туристические информационные центры городов и регионов, стенды фестивалей и музеев, туроператоров, где можно будет узнать всё о любых направлениях и видах отдыха, получить спецпредложение, выиграть призы и попробовать местную еду.

Также на фестивале будет представлен павильон Кыргызской Республики, которая стала страной-партнером РТФ «Путешествуй!». Здесь можно заняться альпинизмом, изучить тибетские петроглифы и даже понаблюдать за снежными барсами.

Петербург примет участие в мероприятии в почетном статусе города-партнера и представит собственные уникальные турпроекты.

Стенд Санкт Петербурга, подготовленный Конгрессно-выставочным бюро городского Комитета по развитию туризма совместно с представителями сферы гостеприимства, познакомит участников форума с широким спектром возможностей для путешествий в Северную столицу. Будут представлены как классические достопримечательности, так и современные точки притяжения и новые маршруты.

8 июня в 15:00 петербургское Конгресс-бюро соберет на деловой сессии представителей Ленинградской, Псковской, Архангельской, Новгородской, Мурманской, Вологодской областей, Карелии и Коми, участвующих в проекте «Серебряное ожерелье России». Спикеры проведут презентацию новых туристских продуктов и межрегиональных маршрутов кластера.

Кроме того, в рамках работы петербургского стенда состоятся мероприятия фестивальной программы – выступления струнного ансамбля, исторические танцы, мастер-классы, розыгрыши. Приятным дополнением станет дегустация блюд гастрономического проекта «Петербургская кухня», в частности, знаменитых розовых блинов по рецепту Арины Родионовны, няни Александра Пушкина

На фестивале можно уже спланировать зимний отдых: новогодняя столица России Суздаль представит интересные зимние программы. А Екатеринбург и Пермь предложат программу празднования 300-летнего юбилея городов. Традиционные блюда в формате стрит-фуд представят Орловская, Мурманская и Рязанская области.

Любителей автопутешествий также ждет специальный раздел. Кроме того, каждый сможет почувствовать себя за рулём болида на интерактивной площадке с гоночными симуляторами, организованной АО «АВТОВАЗ» совместно с Самарской областью.

/TOURBUS.RU