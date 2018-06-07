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Лоукостер Pegasus Airlines открывает рейсы в Стамбул из Казани/ Fly Baghdad начинает рейсы из Чечни в Саудовскую Аравию/ “ЮТэйр” полетит из Ханты-Мансийска в Сочи

Лоукостер Pegasus Airlines открывает рейсы в Стамбул из Казани

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines 19 июня открывает регулярные рейсы в Стамбул из Казани, сообщает пресс-служба аэропорта «Казань». «Аэропорт столицы Татарстана впервые в своей истории приступает к обслуживанию рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. Так, рейсы в Международный аэропорт Стамбул, находящийся в европейской части города, из Казани выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Red Wings и «Победа».

В то время как турецкий лоукостер Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в аэропорт, расположенный в азиатской части Стамбула – аэропорт имени Сабихи Гёкчен», – говорится в сообщении.

Полеты запланированы ежедневно на самолетах Airbus A320. Время в пути составит около пяти часов.





Fly Baghdad начинает рейсы из Чечни в Саудовскую Аравию

Авиакомпания Fly Baghdad (Ирак) запускает международные рейсы из аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в Джидду (Саудовская Аравия), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Первый рейс в Джидду с паломниками на борту ожидается 8 июня. Всего планируется выполнить 18 перелетов туда и обратно.

В пресс-службе отметили, что все службы аэропорта полностью готовы к отправке и приему воздушных судов, пройден соответствующий аудит у компаний-организаторов хаджа и "все полагающиеся согласования". Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта "Грозный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом, до 777,296 тыс. человек. Аэропорт обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly. "

“ЮТэйр” открывает рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Сочи

Авиакомпания "ЮТэйр" открывает рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться по вторникам. Вылет из Сочи в 10:15, из Ханты-Мансийска — в 18:00 (время местное). Время в пути — 4 часа 40 минут.

Открытие рейса в курортный город приурочено к началу сезона отпусков и школьных каникул. Ранее в июне перевозчик запустил рейс из Ханты-Мансийска в другой популярный у туристов город — Минеральные Воды. Согласно данным расписания аэропорта Ханты-Мансийска, в настоящее время из этого города в Сочи никто не летает. В маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на юг страны. За рубеж из регионов и столицы перевозчик летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

/TOURBUS.RU