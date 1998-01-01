АТОР: Турецкие отели не дискриминируют российский рынок

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что «турецкие отели повысили цены на летний сезон только для россиян»

Как сообщает АТОР, вчера многие СМИ вышли с материалами, содержащими утверждения одного из экспертов розничного рынка о том, что турецкие отели повысили цены на летний сезон только для россиян, оставив прошлогодние тарифы для западных рынков на прежнем уровне.

В частности, СМИ тиражируют заявление одного из руководителей турагентств о том, что турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20%, но не сделали так для западного рынка. Эксперт объяснил это тем, что «Кипр и Греция, которые ранее принимали сотни тысяч россиян, сейчас вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле».

Между тем, по информации экспертов АТОР, в этом сезоне турецкие отели подорожали как для российского, так и для западноевропейского рынков. «Стоит открыть любое туристическое издание Турции, Германии или Великобритании, включить гугл-перевод и увидеть в этом году десятки статей на эту тему. Более того, никто из зарубежных экспертов не скрывает того факта, что западные туристы в этом году действительно ищут направления подешевле, чем Турция. И находят их – это, в том числе, например, Тунис и Египе», - отмечает АТОР.

«Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения, мягко говоря, бессмысленны. Разбирающийся в продажах специалист знает, что во-первых, цены все время меняются – в один момент они выше для России (скажем, период майских каникул), в другой – для Германии (их каникулы или Рождество), в третий – для Великобритании. Во-вторых, все зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики.

Отдельные отели могут давать на определенный период скидки для приоритетных для себя рынков, и этими рынками могут быть и немецкий, и российский, и английский.

В-третьих, мы на практике в этом году не видим такого рыночного явления, как ценовая дискриминация россиян. Да она и попросту невозможна: крупные турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, подписывая невыгодные контракты», – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Аналитики АТОР исследовали 6 июня данные сайтов немецких туроператоров (с немецким IP) и российских туроператоров (с российским IP).

Были проанализированы цены на проживание в пяти популярных отелях Турции (без перелета, так как его стоимость разная из разных пунктов, бессмысленно сравнивать перелет из Франкфурта и из Новосибирска). Во всех случаях сравнивались одинаковы даты.

В итоге, только в одном случае цена отеля для немецкого рынка оказалось ниже, чем для российского (а обусловлено это, скорее всего, тем, что конкретный отель пытается в моменте компенсировать скидочной акцией слабый спрос с рынка Германии). Но даже в этом случае разница в цене не превышает 10%.

Во всех остальных случаях цены для российского рынка на турецкие отели сейчас ниже, чем для немецкого – от 2% до 9%, в одном случае выгода у россиян целых 19%. В последнем кейсе, впрочем, такая сильная разница может быть обусловлена тем, что немецкий туроператор перепродавал отель партнера (отель принадлежит другому туроператору, а цена от его российского филиала существенно ниже).

Как отмечает АТОР, в любом случае, пример пяти произвольно выбранных отелей не позволяет проследить никакой «тенденции завышения цен для россиян» по сравнению с западными рынками.

Скорее наоборот – очевидно, что во многих (80% выборки) случаях, цена для россиян как раз не намного, но все-таки ниже. Но и это – тоже не какая-то «тенденция», а срез постоянно меняющейся рыночной реальности, когда те или иные отели стимулируют спрос на определенные периоды у разных рынков, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU