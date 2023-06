Новости Южная Корея упростила правила въезда В стране отменили последние ковидные ограничения и облегчили таможенные правила

С первого июня в Южной Корее обязательный семидневный карантин для больных коронавирусом заменён пятидневным и теперь носит рекомендательный характер. Отменено также обязательное ношение масок в медицинских учреждениях и аптеках. Об этом сообщает Московское представительство Национальной Организации туризма Кореи (НОТК). Также, по информации НОТК, отменено обязательное заполнение таможенной декларации для пребывающих из-за рубежа. Теперь при въезде в Корею пассажиры, не имеющие при себе товары, подлежащие декларированию, могут сразу использовать зеленый коридор (Nothing to Declare) Пассажиры, имеющие при себе товары, превышающие лимит беспошлинного ввоза, либо иностранную валюту на сумму больше 10 тыс. долларов США, по-прежнему обязаны заполнить бумажную форму декларации и использовать при въезде красный коридор (Goods to Declare). Помимо этого, с июля текущего года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары, облагаемые пошлинной, с помощью QR-кода через мобильное приложение «Таможенная декларация РК для путешественников» (Korea Customs Declaration for Travelers). По информации АТОР, туры в Южную Корею с вылетом из Москвы сейчас довольно активно предлагают российские туроператоры. Так как прямого авиасообщения с этой страной пока нет, перелет – со стыковками. У ANEX Tour в июне турпакет «перелет + отель» стоит от 360 тыс руб. за 7 ночей на двоих (с перелетом стыковочными рейсами Uzbekistan Airlines и отелем 3* в Сеуле). У PAC Group аналогичный тур в конце июня на 6 ночей стоит от 327 тыс. р. на двоих. Есть спрос на групповые экскурсионные программы. У туроператора ANEX Tour тур «Две столицы Сеул + Пусан» на 7 ночей с перелетом стоит от 438 тыс. руб. на двоих. В программе такого тура включены два экскурсионных дня (обзорная экскурсия по Сеулу и обзорная экскурсия по Пусану + трансферы между городами). Туроператор PAC Group просит за тур «Три столицы Кореи: Сеул – Пусан – Кёнджу» (6 ночей) с перелетом из Москвы 507 881 руб. на двоих. У этого же туроператора тур на 6 ночей «Южная Корея: по стопам BTS» с перелетом, посещением Сеула и Каннына стоит 512,5 тыс. р. на двоих /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка