Туроператоры: Отели на Мальдивах начинают давать сезонные скидки

По информации РСТ, отели на Мальдивах начали давать скидки на размещение, что привело к снижению средних цен на направлении. Как рассказали туроператоры, это связано с наступлением условно низкого летнего сезона, который продолжается с мая по октябрь, когда на островах бывают дожди, правда, преимущественно по ночам. Традиционный период пониженного спроса начинается со второй половины мая.

Мальдивский архипелаг относится к круглогодичным направлениям, но в мае и в июне выпадает наибольшее количество осадков, хотя температура воздуха и воды держится на привычном уровне +30 градусов. Скидки на размещение достигают 60%

«Каждый год в это время практически все отели сталкиваются со снижением загрузки, а у туристов появляется замечательная возможность отдохнуть с большими скидками.

В попытках привлечь клиента гостиницы придумывают разнообразные варианты спецпредложений: скидки на проживание до 60%, бесплатные трансферы, бесплатная организация свадебной церемонии, дети живут и питаются бесплатно, бесплатные ночи – практически у каждого отеля есть подобные акции», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

В компании ICS Travel Group RTN также рассказали, что снижение цен в мальдивских отелях летом – традиционное явление. По словам директора по развитию Оксаны Волкановой, в этот период туроператоры, как правило, организуют фам-трипы для турагентств, а отели предлагают скидки на проживание до 45%, апгрейд по питанию с завтраков до «все включено», дополнительные трансферы в обе стороны, а также скидки на размещение детей.

Руководитель PR-департамента компании «Анекс тур» Алена Хитрова отметила, что спецпредложения чаще всего появляются у высококлассных дорогих отелей. К примеру, при бронировании Amari Raaya Maldives 5* до конца лета действует ряд акций: 40% скидка на проживание, апгрейд до «все включено», бесплатный трансфер детям до 12 лет, бесплатное проживание и питание ребенку до 12 лет.

Билеты на Мальдивы тоже дешевеют летом По словам Марины Макарковой, цены на перелеты в летний сезон также становятся доступнее – билет на Мальдивы можно приобрести от 50 тысяч рублей на человека в обе стороны.

«Сейчас в продаже на лето доступны различные варианты авиаперевозки со стыковкой по привлекательным тарифам. Например, Oman Air предлагает специальные тарифы в Мале через Маскат, акция действует до 15 июня с периодом путешествия до 20 августа. Также предлагаем туры с перевозкой до Мале по туроператорскому тарифу от авиакомпаний Gulf Air и Qatar Airways», – сообщила Оксана Волканова.

«Анекс тур» также предложил на Мальдивы пакеты с перелетом на регулярных рейсах Oman Air через Маскат. «Стоимость перевозки выходит относительно бюджетной. С прямым перелетом «Аэрофлота» тур с проживанием в «четверке» на завтраках обойдется от 268 тысяч рублей на двоих за 8 ночей.

Поездка с аналогичными условиями, но на рейсе Oman Air, будет стоить от 198 тысяч», – рассказала г-жа Хитрова.

/TOURBUS.RU