Cписок ограничений для иностранцев на Бали не напугал наших туристов

Как сообщал ранее наш портал, на днях губернатор острова Бали г-н Ваян Костер утвердил перечень из восьми правил, которые должны соблюдать гости острова.

Как сообщили туроператоры по направлению, которых сегодня цитирует RTN, несмотря на все «усилия» губернатора турпоток из России на Бали стабильно растет. Теперь иностранцы смогут посещать достопримечательности только в сопровождении гида со специальной лицензией.

Как считают опрошенные RTN туроператоры, введенные ограничения можно назвать очень умеренными, так как глава Бали последние несколько месяцев он грозил туристам-нарушителям гораздо более серьезными мерами. Например, призывал ввести систему квот для иностранных туристов, причем, сразу на 100 лет, а российским и украинским гражданам – отменить визу на въезде.

роме того, иностранным туристам сначала предполагалось запретить пользоваться на острове мопедами и мотоциклами, а разрешить перемещаться только на машине с водителем или в составе тургруппы.

В итоге все ограничилось необходимостью арендовать скутеры и автомобили только в лицензированных компаниях, но путешественники должны иметь международное водительское удостоверение.

Жесткая риторика губернатора Бали не пугает туристов, - отмечают эксперты. «Хотя губернатор ьВаян Костер хорошо известен своими громкими заявлениями, и эти – далеко не первые, тем не менее, турбизнес, российский, а особенно индонезийский, напрягся.

Принимающие компании опасались, что такая жесткая риторика отпугнет туристов. Но по ходу всей этой медиа-кампании мы не заметили реакции рынка. Поток не снижался, а нарастал, причем хорошими темпами.

Бали очень популярен у россиян, и на высокий сезон в августе забронировать места уже непросто», - говорит замгендиректора компании «Пакс» Любовь Чучмаева.

«У нас тоже никакой реакции, туристы как ехали, так и едут. Туры на Бали, и экскурсионные, и на отдых бронируются десятками, все довольны, глубина продаж хорошая. Хотя в высокий сезон трудно забронировать места в хороших отелях, она уже распроданы», - подтвердила руководитель профильного направления компании «Ванд» Наталья Никитина.

По ее словам, заявления губернатора вообще не имеют прямого отношения к туризму. Речь идет в большей степени об иностранцах, в том числе россиянах, которые постоянно проживают на острове.

Кроме того, введенные правила не слишком отличаются от правил поведения в любой другой стране, ничего необычного в них нет, полагает г-жа Никитина.

Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова также сообщила RTN, что продажи Бали идут очень активно. «Но на лето значительно возрастают цены на авиабилеты, поэтому мы туристам рекомендуем планировать и бронировать туры заранее», - подчеркивает эксперт.

Г-жа Чучмаева полагает, что появление прямых рейсов на Бали еще больше бы подстегнуло спрос, но и сейчас все неплохо. Эксперт напомнила, что даже когда существовали прямые перелеты из России на Бали, многие туристы выбирали транзитные рейсы.

«Кому-то с посадкой легче перенести длительный перелет, кому-то интересен stop-over, но всем важен сервис, а на направлении летают премиальные арабские авиакомпании. Сейчас это очень коррелирует со спросом, так как 90% наших туристов заказывают дорогое размещение уровня не ниже 5*», - сказала она.

Турпоток на Бали почти восстановился после пандемии Бали, на котором проживает 4,3 млн человек, в 2019 году принял 6,3 млн туристов. С окончанием пандемии и открытием острова турпоток начал быстро восстанавливаться, фактически вернувшись на доковидный уровень.

Нынешний год тоже начался неплохо: в январе на остров прибыло 22,7 тыс. россиян. Это второе место среди наиболее активных въездных рынков после Австралии (99,6 тыс. туристов). Третье место занимает Индия (22,1 тыс.).

/TOURBUS.RU