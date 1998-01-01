Власти Крыма: Угрозы подтоплений на полуострове из-за ЧП на Каховской ГЭС нет

При этом есть риск обмеления Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал может начать мелеть в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области, но угрозы подтопления Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов, которого цитирует «Интерфакс».

"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", — написал он в своем телеграм-канале во вторник.

По данным главы республики, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 миллионов кубометров, водохранилища заполнены.

"Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", — отметил г-н Аксенов.

В свою очередь председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владислав Масляник сообщил, что население и предприятия Крыма обеспечены сейчас водой на 100%, а водохранилища на полуострове наполнены достаточно.

"Северо-Крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме. Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные — 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока — 221,5 млн кубометров, или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ — 281,8 млн кубометров", — цитирует пресс-служба Госкомводхоза слова г-на Масляника.

Как напоминает «Интерфакс», Каховская гидроэлектростанция работает с 1950-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Глава Новой Каховки ранее заявил, что повреждение гидроузла может привести к проблемам с поставками воды в Крым из-за снижения уровня в водохранилище.

/TOURBUS.RU

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