Латвия продлит запрет на въезд российских туристов до марта 2024 года

Правительство Латвии планирует продлить до 4 марта 2024 года срок ограничений на въезд в страну граждан России, сообщают портал bb.lv и RTN со ссылкой на проект приказа, подготовленного Министерством иностранных дел республики.

«Срок ограничения на въезд граждан России планируется продлить до 4 марта 2024 года. Поправки вступят в силу с 1 июля. В настоящее время приказ действует до 30 июня», – говорится в сообщении.

Напомним, что действующий порядок предусматривает ограничения на въезд для россиян, желающих пересечь границу в туристических и развлекательных целях.

Заявки на получение визы принимаются только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, таких как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также со стороны членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.



Напомним также, что ранее мы сообщали, что новое правительство Финляндии также намерено продлить ограничения на въезд туристов из России на территорию страны. Как пишут местные CМИ, глава переговоров по формированию нового правительства страны Петтери Орпо назвал «само собой разумеющимся», что ограничения на въезд для российских туристов будут продлены.

Введенные в прошлом году ограничения для граждан РФ истекают, когда действующее правительство закончит свою работу. Однако, по словам Орпо, новое правительство не будет ничего менять в этом вопросе.

Кроме того, с 1 июля Россия закрывает канцелярию посольства РФ в Лаппеенранта. С этого же дня будет отозвано согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

апомним, что с 30 сентября 2022 года власти Финляндии приняли решение закрыть границу для российских туристов. Въезд в страну разрешен по другим причинам: посещение родственников-резидентов, работа, обучение, лечение и др.

/TOURBUS.RU