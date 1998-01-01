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06 июня
Латвия продлит запрет на въезд российских туристов до марта 2024 года
Срок ныне действующего запрета истекает 30 июня
Правительство Латвии планирует продлить до 4 марта 2024 года срок ограничений на въезд в страну граждан России, сообщают портал bb.lv и RTN со ссылкой на проект приказа, подготовленного Министерством иностранных дел республики.
«Срок ограничения на въезд граждан России планируется продлить до 4 марта 2024 года. Поправки вступят в силу с 1 июля. В настоящее время приказ действует до 30 июня», – говорится в сообщении.
Напомним, что действующий порядок предусматривает ограничения на въезд для россиян, желающих пересечь границу в туристических и развлекательных целях.
Заявки на получение визы принимаются только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, таких как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также со стороны членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.
Введенные в прошлом году ограничения для граждан РФ истекают, когда действующее правительство закончит свою работу. Однако, по словам Орпо, новое правительство не будет ничего менять в этом вопросе.
Кроме того, с 1 июля Россия закрывает канцелярию посольства РФ в Лаппеенранта. С этого же дня будет отозвано согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
апомним, что с 30 сентября 2022 года власти Финляндии приняли решение закрыть границу для российских туристов. Въезд в страну разрешен по другим причинам: посещение родственников-резидентов, работа, обучение, лечение и др.
/TOURBUS.RU
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