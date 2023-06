Новости Названы имена лидеров гастрономического туризма России Опубликован подробный рейтинг объектов гастротуризма России по версии путеводителя Топ-50 Best Tastes of Russia

50 Best Tastes of Russia - путеводитель по лучшим российским объектам гастрономического туризма, производителям продуктов питания и винным хозяйствам, основанный на индивидуальных предпочтениях 500 российских экспертов, опубликовал очередной рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2023 Как отмечают составители рейтинга, «Гастрономический туризм – даже смысл этого словосочетания был не сразу понятен среднестатистическому отечественному туристу всего-то пару лет назад. Но ситуация меняется кардинальным образом. С каждым годом всё больше россиян активно интересуется гастрономической темой, делятся собственным опытом, прекрасными эмоциями от новых путешествий со вкусом. Результат – на карте страны появляется всё больше объектов (кафе, ресторанов, дегустационных комплексов, отелей, курортов), кухня которых основана на продуктах собственного производства. Разумеется, самых неожиданных концепций и самого разного уровня. Как сверхпремиальных - ориентированных строго на избирательный вкус состоятельных и искушённых гурмэ. Так и более массовых, основной потребитель которых - человек, только начинающий интересоваться темой. Главное – становится всё больше и больше востребованных отечественных объектов туризма, выгодно отличающихся собственными продуктами и напитками, сервисом, кухней стабильного и вполне мирового уровня». Как отмечает также команда путеводителя “50 Best Tastes of Russia” в Топ-50 уже традиционно попали не только крупные, успешные и знаменитые, но и небольшие и начинающие - уютные семейные фермы с гостевым подворьем и бутик-отели с собственным пляжем, уникальные арт-парки и с любовью и знанием отреставрированные гостевые дома с двухсотлетней историей. «Все они без исключения достойны как минимум одного визита», - заключают создатели рейтинга. 10 лучших объектов гастрономического туризма России-2023 по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia: 1. «Абрау-Дюрсо». Центр туризма, село Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельни, рестораны (концепция которых основана не только на местных винах, но и продуктах), дегустации, отели, кемпинг, туристический лагерь, фестивали, атмосфера, экскурсии, мастер-классы. 2. «Коломенская пастила». Музей истории со вкусом, Коломна. Повод для посещения, активности: традиционная русская пастила, яблоневый сад, салонные чаепития, лавка, экскурсии, атмосфера центра старинного российского города с минимальными вкраплениями новизны. 3. Никола-Ленивец. Крупнейший арт-парк Европы вокруг крохотной деревни, Калужская область. Повод для посещения, активности: 650 гектаров творческих экспериментов в самых разных областях (от искусства до экофермерства), архитектура, арт-объекты, гостевые дома, палаточный лагерь, продукты, произведённые без химических удобрений и средств защиты растений, рестораны, кафе с простой едой на каждый день, гастроли ведущих шефов, мастер-классы, фестивали, концерты, программы, объединяющие и развивающие семью и человека, атмосфера драйва и креатива. 4. «Красная поляна». Курорт, Адлерский район, Сочи, Краснодарский край. Горный курорт мирового уровня в природном заповеднике, развитая инфраструктура, отели, рестораны (в том числе от ведущих ресторанных групп страны), блюда из местных локальных продуктов и специалитетов, в том числе собственного производства, пасека, горные панорамы, экскурсии, атмосфера, фестивали, медицинские центры. 5. «Ясно поле». Экопарк, Вележево, Тульская область. Повод для посещения, активности: концепция здорового образа жизни и экологичного земледелия, деревня будущего, ферма органического земледелия, эколаборатория, творческие мастерские, гостиница-теплица, гостевые дома, глэмпинг, парк с арт-объектами, рестораны современной фермерской кухни, сыроварня, мастер-классы, фестивали, концерты, программы, объединяющие и развивающие семью и человека. 6. «Долина Лефкадия». Винодельческое хозяйство, село Молдаванское, Крымский район, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня, ресторан новой русской кухни, гостевой дом, музей, экскурсии, мастер-классы. 7. Artest. Ресторан высокой кухни Аркадия Новикова и шеф-повара Артёма Естафьева (название проекта – аббревиатура от имени шефа), кухня которого основана на российских продуктах, включая дикоросы, собственное производство овощей и фруктов (эко-хозяйство «Агроном», Московская область) и собственная лаборатория-производство (прямо в ресторане) многих ингредиентов блюд, Москва. 8. Chateau de Talu. Ресторанно-дегустационный комплекс, Геленджик, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня-дворец, исключительный гастрономический ресторан, музей, локальные продукты, экскурсии, дегустации, мастер-классы. 9. Проект Вадима Дымова в Суздале. Сельскохозяйственное производство полного цикла, гостевые дома премиального уровня (расположенные в отреставрированных исторических деревянных усадьбах), гастрономические рестораны («Агроном», «Гостиный двор»), кухня которых основана на сезонных, локальных, исключительных, собственных продуктах, «Дымов Керамика» - производство посуды по традиционным локальным технологиям. Владимирская область. Повод для посещения, активности: убедиться, что нереальное – реально, невероятная атмосфера, традиции, покой, радость и умиротворение в городе-сказке на высоком берегу реки. 10. Chateau Pinot. Агротуристический комплекс, село Федотовка, Новороссийск. Повод для посещения, активности: винодельня, ресторан русской и французской кухни, улиточная ферма, пасека, питомник птиц, экскурсии. Рейтинг полностью

/TOURBUS.RU Фото предоставлено организаторами проекта

