Власти США фактически запретили Southwind Airlines летать в Россию на «Боингах»

Компания «Пегас Туристик» обещает, что ее туристы будут оперативно пересажены на другие рейсы

Власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX, сообщили сегодня «Известия» со ссылкой на два источника среди российских перевозчиков.

После этого Southwind обратилась к авиакомпаниям РФ c просьбой перевезти ее пассажиров с уже проданными билетами, рассказал источник в одном из крупнейших перевозчиков в РФ. Собеседник в другой организации подтвердил, что Southwind с аналогичным запросом выходила и к ним.

Как пишет издание, напрямую запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут. Вероятнее всего, они или пригрозили санкциями, или внесли самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что фактически блокирует возможность обслуживать их за границей, отметил топ-менеджер российской авиакомпании.

Последний такой список Бюро промышленности и безопасности минторга США опубликовало 3 марта — в нем самолетов Southwind еще не было, убедились «Известия».

До фактической блокировки полетов в РФ на Boeing, компания Southwind выполняла на этих самолетах по 10–12 разворотных рейсов в неделю в города России — Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород, подсчитали «Известия» на основе данных Flightradar.

С июня перевозчик ставит на часть из этих рейсов самолеты Airbus A321, следует из информации сервиса. Вместе с тем, по данным аэропорта Уфы, с 6 июня полеты из этого города на курорты Бодрума и Антальи начнет и другой российский чартерный перевозчик — Azur Air.

Часть рейсов из Антальи в российские города всё же были отменены. Например, полет в Новосибирск, который должен был состояться 2 июня, два рейса в Самару (3 и 4 июня) и один в Нижний Новгород (3 июня), следует из данных Flightradar и онлайн-табло аэропортов.

Ранее туроператоры также обратили внимание на сокращение полетной программы Southwind в Анталью с вылетом из Оренбурга: в конце апреля перевозчик выполнял рейсы ежедневно, а уже к концу мая в расписании остались только три вылета в неделю.

Ограничение полетов в Россию для Boeing MAX компании Southwind неприятно, но не критично, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По словам эксперта, ситуация не окажет существенного влияния на объемы перевозок.

«Сейчас количество рейсов в Турцию превышает необходимое, поэтому новость может ударить только по самому Pegas Touristik. Но возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы далее? Southwind не столь критичен для рынка, гораздо больше пассажиров перевозят другие турецкие и российские авиакомпании», — пояснил эксперт

Кроме того, из-за того, что глубина продаж была не очень большая, ситуация с Southwind затронет небольшое количество пассажиров — несколько тысяч, уточнил эксперт.

«Но емкости есть и у других перевозчиков. Southwind однозначно удастся договориться с ними и, скорее всего, их пассажиров перевезут без проблем», — заключил Артур Мурадян.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, главная проблема заключается не в Southwind, а в том, что США продолжают оказывать давление на РФ и третьи страны, с которыми мы взаимодействуем. Сейчас под удар попала небольшая авиакомпания, но для нее российский рынок важен. Понятно, что так же надавить на Turkish Airlines вряд ли получится, но не исключено, что под удар подпадут другие перевозчики, отметил эксперт.

Туристы туроператора «Пегас Туристик» не испытывают сложностей с вылетом по забронированным турам в Турцию, - сообщает сегодня АТОР.

«На рынке сейчас достаточно перевозки в Турцию, а также аналогичных по емкости воздушных судов. Поэтому туристы компании «Пегас Туристик» не будут испытывать и не испытывают сейчас никаких сложностей», – говорит гендиректор компании Анна Подгорная.

Напомним, что помимо этого турецкого перевозчика из России в Турцию летают Turkish Airlines, Corendon, а также ряд российских авиакомпаний.

/TOURBUS.RU