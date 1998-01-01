Туроператоры: Продажи туров в Грузию пока что не стали массовыми

Российские туристы проявляют интерес к поездкам в Грузию после возобновления прямого авиасообщения между странами, однако спрос пока можно назвать осторожным: на него влияют и стоимость авиабилетов, и акции протеста в Тбилиси, сообщили туроператоры, опрос которых опубликовал «Интерфакс».

«Интерес россиян к Грузии был и остается, тем более летом, когда открываются курорты Черноморского Кавказа, в том числе Батуми и Сарпи. По этой причине мы создаем туристические пакеты с разнообразной экскурсионной программой по Грузии а также специальные летние комбо-пакеты «Грузия-Армения».

На сколько процентов сегодня выросли продажи туров с российской стороны подсчитывать пока слишком рано – нужно время чтобы проследить эту динамику и выдать объективную аналитику», — рассказал гендиректор туроператора Space Travel и вице-президент ATOР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

Он также отметил, что после возобновления прямого авиасообщения между странами возрос интерес к путешествиям в Россию как с туристическими, так и с деловыми целями.

«Уверен, что этот интерес в дальнейшем будет только расти, если политический накал максимально снизится», — считает г-н Мурадян.

В свою очередь, в «Интуристе» подчеркнули, что спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.

«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии.

Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», — пояснили в пресс-службе туркомпании.

Ранее в Российском союзе туриндустри также отметили отсутствие ажиотажного спроса на поездки в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты, однако, как считают в организации, запуск дополнительных рейсов будет шагом к восстановлению массового турпотока из России.

Напомним, что авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании «Азимут», первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, с июня рейсы планирует выполнять Red Wings.

/TOURBUS.RU