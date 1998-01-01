Эксперты: «Нам нужно учиться планировать путешествия по России»

В столице прошла презентация экспертного доклада «Туризм в России: идея путешествия на каждые выходные»

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная презентации экспертного доклада «Туризм в России: идея путешествия на каждые выходные», подготовленного АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

О развитии регионального и межрегионального туризма в России рассказали генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева и основатель Центра креативного гостеприимства, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Инна Пехова.

Представляя основные выводы доклада, София Малявина отметила положительную динамику развития туризма во всех российских регионах. В частности, она подчеркнула активную работу представителей туристской отрасли по повышению доступности отдыха в стране и выделила несколько тенденций, включая: рост интереса к коротким поездкам в выходные дни и желание граждан путешествовать по России. К растущим трендам эксперт отнесла поддержку развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства и продвижение регионами событийного туризма, который значительно влияет на рост турпотока.

«Вместе с Министерством экономического развития России планируется запуск социальной кампании, которая включает маркетинговое продвижение территорий и путешествий выходного дня во всех регионах нашей большой страны», - сообщила София Малявина.

Авторы исследования выделили Москву, Санкт Петербург и Краснодарский край как наиболее популярные с точки зрения спроса у туристов.

«Сотрудничество с регионами позволяет нам решать три важнейшие задачи - обеспечивать возвратность поездок, всесезонность туризма, разнообразный состав путешественников. Наш главный межрегиональный проект – «Серебряное ожерелье России», запущенный по инициативе президента десять лет назад. По итогам заседания Президиума Госсовета дано поручение при формировании программ развития туристских макрорегионов предусмотреть включение в них мероприятия по развитию туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

За десять лет развития проекта создан общий туристский бренд, который включает в себя Русский Север и Арктику, Российскую Балтику. За эти годы усовершенствовалось и продолжает развиваться транспортное сообщение между регионами Северо-Запада. Санкт Петербург играет ключевую роль в формировании маршрутов по «Серебряному ожерелью», выполняя функцию транспортного и туристского хаба – того места, где начинаются и заканчиваются многие программы путешествий.

Вместе с соседними регионами мы формируем новые сценарии для путешествий, которые притягивают новую аудиторию – молодёжь и семьи с детьми. Бесконечный конструктор путешествий, который мы создаем, позволяет строить туристскую инфраструктуру вокруг разрабатываемых нами маршрутов», - отметил Сергей Корнеев.

Он сделал акцент на развитии в Северо-Западном федеральном округе всех видов туризма - культурно-познавательного, образовательного, событийного, экологического, медицинского и оздоровительного, гастрономического и многих других, которые пополняют и расширяют новую туристскую географию Петербурга и всего региона.

Сергей Корнеев также рассказал о проектах Санкт Петербурга с Москвой и Нижним Новгородом - «Два города – миллион впечатлений» и «От рассвета до заката», - которые предлагают туристам получить совершенно новый опыт путешествий.

Ольга Санаева поделилась результатами оценки готовности регионов к увеличению потока гостей с точки зрения развития их туристских предложений, инфраструктуры и существующей ценовой политики. Она выделила Санкт Петербург как город с наивысшей востребованностью по направлению культурно-познавательного туризма.

«Для того, чтобы составить наиболее комфортный, интересный и привлекательный по цене тур, нам нужно учиться планировать путешествия по России», - отметила спикер.

/TOURBUS.RU