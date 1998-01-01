Авиакомпания AZUR air с 6 июня будет выполнять чартерные полеты в турецкий Бодрум, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

"Рейсы в Бодрум будут выполняться на самолетах Boeing-757-200 вместимостью до 238 кресел с частотой один раз в 10 дней", — говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта уточнили, что "авиакомпания возобновляет выполнение рейсов по маршруту Уфа-Бодрум после перерыва".

Согласно данным онлайн-табло, в настоящее время AZUR air летает из Уфы в Анталью. Для перелетов перевозчик задействует воздушные суда Boeing-767-300 вместимостью до 336 кресел с частотой 3 раза в неделю.

Как сообщает «Интерфакс», по информации авиакомпании, AZUR air в летнем сезоне 2023 года будет выполнять чартерные рейсы за рубеж из 11 городов России от Москвы до Владивостока. Полетные программы для российских туристов сформированы в Египет, Турцию и Таиланд. В пиковый период запланировано до 130 рейсов в неделю.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партнером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". Как сообщалось, в 2022 году AZUR air перевезла 2,1 млн пассажиров (-43% г/г), план на 2023 год — 2,3 млн (+10% г/г).

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов.

Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.