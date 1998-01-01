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05 июня
Azur air с 6 июня свяжет Уфу с Бодрумом
В настоящее время авиаперевозчик уже летает из Уфы в Анталью
Авиакомпания AZUR air с 6 июня будет выполнять чартерные полеты в турецкий Бодрум, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".
"Рейсы в Бодрум будут выполняться на самолетах Boeing-757-200 вместимостью до 238 кресел с частотой один раз в 10 дней", — говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта уточнили, что "авиакомпания возобновляет выполнение рейсов по маршруту Уфа-Бодрум после перерыва".
Согласно данным онлайн-табло, в настоящее время AZUR air летает из Уфы в Анталью. Для перелетов перевозчик задействует воздушные суда Boeing-767-300 вместимостью до 336 кресел с частотой 3 раза в неделю.
Как сообщает «Интерфакс», по информации авиакомпании, AZUR air в летнем сезоне 2023 года будет выполнять чартерные рейсы за рубеж из 11 городов России от Москвы до Владивостока. Полетные программы для российских туристов сформированы в Египет, Турцию и Таиланд. В пиковый период запланировано до 130 рейсов в неделю.
AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партнером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". Как сообщалось, в 2022 году AZUR air перевезла 2,1 млн пассажиров (-43% г/г), план на 2023 год — 2,3 млн (+10% г/г).
Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов.
Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.
Как мы сообщали ранее, Турцию в период с января по апрель посетило 9,53 млн иностранных туристов, что на 27,51% больше, чем за тот же период 2022 года. Из-них более миллиона – россияне, следует из статистики, опубликованной на сайте министерства культуры и туризма республики, который цитирует «Интерфакс». Из России в первые четыре месяца года в Турцию прибыло набольшее количество туристов – 1,15 млн, что превышает показатели аналогичного периода 2022-го более чем в два раза (+134,94%).
Провинция Мугла (Эгейский регион Турции, аэропорт Бодрум) при этом достигла допандеминйных значений по турпотоку из РФ.
/TOURBUS.RU
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