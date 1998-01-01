Российский туропоток в Анаталью в мае вырос на 74%

При этом он пока что на 50% ниже, чем в доковидные времена

Как сообщает сегодня АТОР, по данным правительства Антальи, в мае 2023 года общее количество туристов, прибывших в аэропорты провинции, было больше, чем за май 2021 и май 2022 года вместе взятые, а именно 1 593 935.

Российский турпоток в Анталье в мае составил 389 805 туристов, что на 73,8% больше, чем в мае 2022 года (224 264). Прирост вполне естественный, учитывая то, что в этом мае в Анталью из России выполняется несравнимо больше рейсов, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты АТОР, на фоне этого обстоятельства и цифр общего прироста турпотока в Анталью динамика именно российской части не выглядит столь выразительной. Характерно, что доля россиян среди всех иностранцев в Анталье в мае 2023 года составила 24,4%. И это меньше, чем по итогам 5 месяцев (24,9%), хотя, казалось бы, май – это уже высокий сезон.

Если сравнить абсолютные показатели нынешнего мая и мая «нормального» 2019 года, картина, увы, будет по-прежнему минусовой.

По сравнению с доковидным маем (805 тыс. прибытий из России) турпоток в Анталью в мае 2023 года все еще на 51,6% меньше. Хотя это уже, безусловно лучше, чем было в мае 2022 года (тогда отставание составляло -72%).

Но, например, Стамбул по количеству прибытий россиян уже больше года стабильно превышает доковидные рекорды, а Мугла (курорты Эгейского региона) догнала в этом отношении уровень 2019 года в апреле 2023-го.

Причинами некоторого «торможения» российского спроса на курорты Антальи в мае, о котором говорят и в турецкой прессе, стал, разумеется не только фактор неясности исхода президентских выборов в Турции (хотя и он тоже).

При невысокой глубине продаж сыграли свою негативную роль и слишком высокие цены, выставленные многими отельерами Антальи, и рост курса доллара к рублю в апреле, а также существенно расширившийся по сравнению с 2022 годом ассортимент летних пляжных зарубежных направлений для россиян.

«Если с итогами выборов теперь все понятно, остальные факторы все еще остаются, хотя тренд на снижение цен по Турции уже начался.

В любом случае, ситуация может меняться в лучшую сторону в ходе сезона – глубина продаж небольшая, а гибкость и оперативность реакции турецких отельеров на недозагрузку хорошо известна», - отмечают эксперты Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU