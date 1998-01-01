РСТ: Спрос на Тунис упал после снижения цен в Турции

Разница в ценах между тунисским и турецким турпакетами составляет сейчас около 150 евро на человека

Спрос на отдых в Тунисе снизился после того, как турецкие отельеры опустили цены. Турпакеты в североафриканскую страну сейчас получаются дороже турецких, и с учетом более длительного перелета и разницы в уровне отелей российские туристы делают выбор в пользу самого массового зарубежного направления, - сообщает сегодня РСТ.

Правда, как считает гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, если в Турции вновь повысят цены, ситуация может измениться. «Тунис – интересное направление, но нишевое. Он всегда был дешевле Турции и чуть дороже Египта. Вот его ниша. Как только Тунис становится дороже Турции, продажи тут же снижаются. К тому же лететь туда дольше, чем в Анталью, отели и сервис там хуже турецких, хотя и лучше египетских.

Поэтому Тунису на российском рынке этим летом уготована незавидная судьба. Правда, если Турция в июле и августе вновь подорожает, все-таки это пиковые месяцы летнего сезона, то у направления есть шанс отыграть потерянное», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что разница в ценах между тунисским и турецким турпакетами составляет сейчас около 150 евро на человека. Если на отдых летит семья из четырех человек, доплата за отдых в Тунисе получается очень существенной.

Еще один минусом североафриканского направления Мкртчян назвал прямую перевозку только из Москвы и Санкт-Петербурга. А в Турцию можно напрямую вылететь из многих регионов, включая сибирские города Омск, Новосибирск, Красноярск. В то же время у Туниса, как считает Алексан Мкртчян, есть свои поклонники. «Тунис популярен у тех, кто хочет получить талассотерапию хорошего качества, в той же Турции даже рядом нет такой услуги. И конечно, люди хотят увидеть экзотическую восточную страну.

В Турции Восток рафинированный, а в Тунисе – аутентичный, можно поехать в пустыню, посмотреть развалины Карфагена», – уточнил эксперт.

Генеральный директор турагентства «Инфотур» Роман Елагин подтвердил, что направление продается слабо. «Сейчас Тунис действительно дороже Турции на некоторые даты, да и в целом уровень сервиса и отелей в Тунисе ниже. Из Москвы прямыми рейсами летает одна Nouvelair, продает ее только один узкопрофильный поставщик, у которого в случае отмены этих рейсов нет альтернативных направлений.

Наши туристы предпочитают лететь в Турцию на проверенных авиакомпаниях, а Тунис спрашивают редко и, узнав стоимость пакета, выбирают, как правило, турецкие курорты.

Стоимость средней «пятерки» в Суссе и Махдии в неделю на двоих составляет сейчас примерно 160-180 тысяч рублей, тогда как в Турции – 90-100 тыс.», – говорит эксперт.

В компании «Ванд» похожая ситуация с продажами Туниса – туристы интересуются направлением, но, узнав цены, переключаются на другие страны. По словам менеджера Екатерины Смирновой, когда Тунис только открылся после пандемии в конце августа прошлого года, желающих было гораздо больше: «Бронируют довольно ровно, но уже чувствуется, что Тунис уступает другим пляжным направлениям».

Самые популярные курорты страны – Хаммамет, Сус, Махдия. В июне недельный пакет на человека в отеле 3* обойдется от 45 тысяч рублей, в отеле 5* – порядка 90 тыс.

«Сейчас большинство хороших отелей высокого уровня на летний сезон уже распроданы, и не только россиянам, в Тунис активно едут и туристы из других стран», – заключила г-жа Смирнова.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



