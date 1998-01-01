Москва презентовала свой туристический потенциал туроператорам Башкортостана

Первого июня в деловом центре г. Уфы «Арт-квадрат» состоялась презентация туристического потенциала г. Москвы, - сообщает портал Правительства Республики Башкортостан. Мероприятие объединило представителей министерства предпринимательства и туризма республики, туристических операторов и агентств и других участников туриндустрии.

Ранее, 30 мая Москомтуризм также успешно провёл бизнес-миссию в Самаре.

Акцентом презентации стали предложения, которые подготовила столица к летнему туристическому сезону.

В делегацию, возглавляемую Мостуризмом, вошли представители туристических объектов, отелей и туроператоров. Они рассказали башкирским коллегам об актуальных турпродуктах Москвы, в том числе вновь созданных. В свою очередь для московских гостей состоялась презентация туристического потенциала Башкортостана.

«Между Москвой и Башкортостаном открываются новые деловые связи, новые возможности сотрудничества. Взаимовыгодные соглашения позволят увеличить не только количество желающих посетить столицу России, но и повысить турпоток в нашу гостеприимную республику, у которой есть чем заинтересовать жителей столицы страны», - приветствовала участников мероприятия заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

В Международный день защиты детей на встрече особое внимание было уделено теме детского и образовательного туризма. Представители Мостуризма рассказали об успешном опыте реализации образовательно-туристического проекта «Город открытий», который позволяет детям посетить высокотехнологичные производства, ИТ-компании, вузы и познакомиться с перспективными отраслями и профессиями.

Делегация презентовала возможности таких столичных площадок, как Музей криптографии, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ и других. Интерес к проекту выразили в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, на презентации присутствовали представители методического центра дополнительного образования.

Важной частью бизнес-миссии стала серия деловых переговоров, на которой представители туриндустрии Москвы и Башкортостана смогли установить новые контакты и обсудить планы будущего сотрудничества. Это позволит бизнесу в дальнейшем наладить межрегиональные связи. Всего в рамках мероприятия прошло более 80 таких встреч.

«Такие встречи дают возможность напрямую общаться с новыми партнерами и выстраивать с ними деловые связи. У Москвы очень богатый туристический потенциал, и наше сотрудничество, в основном, связано со школьным туризмом. В свою очередь, и мы принимаем у себя юных москвичей. К примеру, на следующей неделе приезжает группа из 20 школьников. Для них подготовлена семидневная программа, которая будет увлекательна и интересна юным жителям мегаполиса – это посещение природных парков, пещер, экскурсия на пасеку, восхождение на горы, сплав, проживание в глэмпинге.

Также в рамках гранта Фонда культурных инициатив запланированы обменные туры. В частности, в первой декаде июня в г. Уфу приедет группа из 20 москвичей серебряного возраста. Они будут жить в башкирских семьях сельской местности, изучать местную культуру и быт, в том числе во время экскурсий, народных праздников.

Потом эти башкирские семьи с ответным визитом посетят Москву», - прокомментировал руководитель туроператора «Тархан» Ильдар Биккузин.

Вместе с московской делегацией в Уфу приехал мобильный туристско-информационный центр. Его сотрудник помогал посетителям спланировать путешествие в Москву, рассказал о достопримечательностях столицы. Уфимцы получили брошюры с полезной для туриста информацией о Москве, а 3 июня смогли поучаствовать в викторинах о Москве с призами, среди которых - книга «Аста-ураган в двух столицах: путешествие во времени».

Отдельное внимание в инфоцентре было уделено летним предложениям столицы . Например, всем желающим рассказали об интерактивных маршрутах для путешественников с детьми «Играй в Москву», которые позволяют в увлекательном формате открыть для себя город с неожиданной стороны.

Также в эти дни можно было узнать об удобных функциях туристического сервиса RUSSPASS, который помогает выстроить нужный маршрут, купить билеты, забронировать жилье, экскурсии и даже столик в ресторане.

Подводя итоги встречи, модератор мероприятия, руководитель дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова отметила продуктивную работу бизнес-миссии, а также важность подобного формата отраслевого взаимодействия для установления новых деловых контактов, обмена опытом участниками отрасли и продвижения туристического потенциала Москвы в регионах.

/TOURBUS.RU