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02 июня
Туроператоры: растет интерес к автобусным турам на южные курорты
Рост на подобные туры составил в этом сезоне около 20%
Российские туристы при планировании поездок на курорты Черного моря, с которыми приостановлено авиасообщение, стали чаще бронировать автобусные туры, спрос на них вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
«Автобусные туры на курорты Черного моря в сезоне 2022 года показали неплохой результат, а в этом году мы видим рост спроса на этот продукт в районе плюс 20% к прошлому году», – рассказала генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.
Как отметила эксперт, выбор автобусных туров обусловлен ценой: проезд на автобусе к месту отдыха дешевле, чем на любом другом виде транспорта. Кроме того, отели, которые туроператоры предлагают в составе автобусных туров, как правило, недорогие.
«Время в пути до Анапы, Туапсе или Крыма, до которых сейчас не летают самолеты – такое же, как на скором поезде – от 20 до 27 часов, в зависимости от места отдыха и дорожной обстановки. Но в отличие от поезда, автобусный тур подразумевает доставку туристов прямо в отель», — пояснили в АТОР.
Наконец, подчеркивают эксперты, вопреки некоторым стереотипам, автобусный тур – это комфортно и безопасно. Туристы едут на курорт на комфортабельных автобусах 2020 годов выпуска, рассчитанных на 49 пассажиров и двух водителей каждый.
Все автобусы – с кондиционером, двумя ЖК-телевизорами и DVD-плеером, со своим бесплатным wi-fi, большими багажными отделениями. За дополнительную плату можно даже выбрать конкретное место в автобусе.
В прошлом году туроператоры фиксировали оживленный спрос на автобусные туры в Анапу, в то же время поездки в Крым не снискали расположения россиян. По данным туркомпаний, на автобусные туры приходится доля в 1,5-2% от совокупного турпотока в Крым и Анапу.
Как напоминает АТОР, в России продолжает действовать режим временного ограничения на полеты в 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.
/TOURBUS.RU
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