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Новые авиарейсы связали Петербург с Тегераном и Шанхаем

Петербург активно готовится к массовому приему гостей из дружественных стран

Благодаря новым прямым рейсам, которые будет обслуживать аэропорт «Пулково», жители стран Азии и Ближнего Востока смогут увидеть Северную столицу, прочувствовать уникальную атмосферу города, познакомиться с его культурой, историей и новой туристкой географией, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Так, 26 мая Санкт-Петербург принял первый пассажирский рейс из Тегерана, выполненный иранским перевозчиком, а 1 июня прямой рейс из столицы Ирана в Северную столицу совершила российская авиакомпания.

Отмечена полная загрузка прибывшего рейса, что свидетельствует о высоком спросе среди иранцев на поездки в наш город.

«Иран – наш давний и надежный партнёр. Правительство Санкт Петербурга дорожит отношениями, которые у нас сложились, стремится укреплять и развивать их. Наш город имеет соглашения о сотрудничестве с Тегераном, провинцией Исфахан и одноименным городом Исфахан, связывающие нас не одно десятилетие.

И сегодня есть повод с удовлетворением отметить, что Иран становится ближе во всех смыслах этого слова.

Прямой регулярный рейс – это доказательство наших взаимных намерений больше встречаться, активнее развивать деловые контакты с иранскими партнерами, путешествовать, познавать культуру наших городов, и просто открыть для себя новое место для отдыха», – отметил Арби Абубакаров, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт Петербурга.

«Запуск новых рейсов - один из ключевых факторов развития въездного туризма, которое мы осуществляем совместно с участниками отрасли в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для продвижения туристских возможностей Петербурга нами ведется комплексная информационная кампания, в рамках которой наш город в феврале этого года был представлен на ведущей отраслевой выставке в столице Ирана, а в июле проведет роуд-шоу в Тегеране, Ширазе и Исфахане.

В настоящее время Петербург активно готовится к приему гостей из дружественных стран: прорабатываются варианты коллективного размещения, вопросы организации питания. В объектах туристкой инфраструктуры готовятся дополнительные инструкции и указатели внутренней навигации.

Сфера гостеприимства Северной столицы разрабатывает новые предложения для современных путешественников - речь идет не только о культурно-познавательном туризме, но и о других направлениях: промышленном, образовательном, оздоровительном и медицинском, событийном, экологическом, гастрономическом.

Классические экскурсионные программы дополняются с учетом предложений в этих сферах. На базе Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт Петербурга реализуется программа «Петербургское гостеприимство», которая ориентирована на работу с гостями из Индии, Китая, мусульманских стран, позволяет учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними наших профильных специалистов», - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Шестого июня впервые с 2019 года прямые рейсы свяжут Санкт Петербург и один из крупнейших городов Китая - Шанхай. Перелеты будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Для внутреннего туристского рынка значимым станет возобновление с 3 июня прямых перелетов из Владивостока в Санкт Петербурги. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. С 16 июня планируется увеличение рейсов до четырех раз в неделю. Перелеты в данном направлении будут субсидироваться.

/TOURBUS.RU

Фото предосталено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга



