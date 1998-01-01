Новости

Новое правительство Финляндии продлит запрет на въезд российских туристов

По закону, ограничения истекают, когда нынешнее правительство закончит свою работу

Новое правительство Финляндии намерено продлить ограничения на въезд туристов из России на территорию страны, сообщают сегодня издания Yle и RTN.

Как пишeт CМИ, глава переговоров по формированию нового правительства страны Петтери Орпо назвал «само собой разумеющимся», что ограничения на въезд для российских туристов будут продлены.

Введенные в прошлом году ограничения для граждан РФ истекают, когда действующее правительство закончит свою работу. Однако, по словам Орпо, новое правительство не будет ничего менять в этом вопросе.

Кроме того, по информации издания, с 1 июля Россия закрывает канцелярию посольства РФ в Лаппеенранта. С этого же дня будет отозвано согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, что с 30 сентября 2022 года власти Финляндии приняли решение закрыть границу для российских туристов. Въезд в страну разрешен по другим причинам: посещение родственников-резидентов, работа, обучение, лечение и др.



Ранее в мае местные СМИ сообщали, что бБанковские счета дипмиссии Финляндии в России заморожены и никак не могут использоваться. Глава МИД Пекка Хаависто во время пресс-конференции сообщил, что заморозка банковских счетов затрудняет работу дипмиссий Финляндии в России, однако пока они могут функционировать с использованием наличных денег.

"Замораживание является самым серьезным препятствием для практических операций миссии. Однако пока они могут нормально работать в России. Например, в помощь были взяты наличные деньги", — сказал г-н Хаависто.

При этом онн отметил, что ведомство не намерено закрывать посольство страны в Москве или генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Президент cтраны Саули Ниинистё также счел замораживание счетов в России "чрезмерной мерой". "Необходимо тщательно продумать, как на практике будет обеспечена деятельность посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", — сказал президент финскому агентству STT.

/TOURBUS.RU