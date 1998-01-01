Губернатор Бали издал список запретов для иностранных туристов

Губернатор Бали Ваян Костер издал правила поведения иностранных туристов во время отдыха на острове, включив туда восемь запретов, за которые нарушителям грозят санкции, сообщают портал Detik Bali и «Интерфакс».

«На координационном совещании циркуляр с правилами поведения туристов был доработан, а теперь важно, чтобы его могли эффективно применять на местах. За несоблюдение правил нарушители будут подвержены санкциям или судебным разбирательствам в соответствии с законодательством Индонезии», — цитирует издание г-на Костера.

Согласно документу, вход в священные храмы или места воспрещен, за исключением совершения молитв в традиционной балийской одежде.

Также запрещено забираться на священные деревья, осквернять святые и священные места, забираться на храмы, фотографироваться на их фоне в нескромной одежде или вообще без одежды.

Туристам запрещено выбрасывать мусор в непредназначенных местах, засорять озера, родники, реки, общественные места. Нельзя использовать одноразовый пластик – полиэтиленовые пакеты, изделия из полистирола, пластиковые соломинки.

«Туристы не должны проявлять грубость, невежливость, производить шум и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и попутчикам-туристам, прямо или косвенно, в том числе через социальные сети», — пишет Detik Bali.

Туристам также запрещена работа и/или ведение предпринимательской деятельности без официальных документов, выданных компетентным органом, участие в незаконной деятельности, такой, как торговля представителями флоры и фауны, древними артефактами и священными предметами, а также другими незаконными товарами, включая запрещенные наркотики.

Навпомним, что ранее мы сообщали, что министерство юстиции и по правам человека Индонезии разместило на улицах острова Бали предупреждения на русском и английском языках для туристов о недопустимости нарушений закона.

В предупреждении сказано, что туристам запрещена какая-либо работа в Индонезии, а иностранный гражданин, проявляющий неуважение к действующему законодательству и нарушающий его, будет депортирован, и получит запрет на въезд в страну.

Ранее также сообщалось, что в январе-марте Индонезия депортировала 56 иностранных туристов, включая 18 россиян. Также власти Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием.

Агентство Bloomberg отмечает, что в связи с этим губернатор Бали Ваян Костер обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений.

В то же время газета The Jakarta Post ранее сообщила, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.

Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

/TOURBUS.RU