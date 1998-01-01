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02 июня
Губернатор Бали издал список запретов для иностранных туристов
Среди запретов — посещение храмов, осквернение святых мест, засорение природы и незаконная работа
Губернатор Бали Ваян Костер издал правила поведения иностранных туристов во время отдыха на острове, включив туда восемь запретов, за которые нарушителям грозят санкции, сообщают портал Detik Bali и «Интерфакс».
«На координационном совещании циркуляр с правилами поведения туристов был доработан, а теперь важно, чтобы его могли эффективно применять на местах. За несоблюдение правил нарушители будут подвержены санкциям или судебным разбирательствам в соответствии с законодательством Индонезии», — цитирует издание г-на Костера.
Согласно документу, вход в священные храмы или места воспрещен, за исключением совершения молитв в традиционной балийской одежде.
Также запрещено забираться на священные деревья, осквернять святые и священные места, забираться на храмы, фотографироваться на их фоне в нескромной одежде или вообще без одежды.
Туристам запрещено выбрасывать мусор в непредназначенных местах, засорять озера, родники, реки, общественные места. Нельзя использовать одноразовый пластик – полиэтиленовые пакеты, изделия из полистирола, пластиковые соломинки.
«Туристы не должны проявлять грубость, невежливость, производить шум и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и попутчикам-туристам, прямо или косвенно, в том числе через социальные сети», — пишет Detik Bali.
Туристам также запрещена работа и/или ведение предпринимательской деятельности без официальных документов, выданных компетентным органом, участие в незаконной деятельности, такой, как торговля представителями флоры и фауны, древними артефактами и священными предметами, а также другими незаконными товарами, включая запрещенные наркотики.
Навпомним, что ранее мы сообщали, что министерство юстиции и по правам человека Индонезии разместило на улицах острова Бали предупреждения на русском и английском языках для туристов о недопустимости нарушений закона.
В предупреждении сказано, что туристам запрещена какая-либо работа в Индонезии, а иностранный гражданин, проявляющий неуважение к действующему законодательству и нарушающий его, будет депортирован, и получит запрет на въезд в страну.
Ранее также сообщалось, что в январе-марте Индонезия депортировала 56 иностранных туристов, включая 18 россиян. Также власти Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием.
Агентство Bloomberg отмечает, что в связи с этим губернатор Бали Ваян Костер обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений.
В то же время газета The Jakarta Post ранее сообщила, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.
Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.
/TOURBUS.RU
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