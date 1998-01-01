Ethiopian Airlines теперь летает в Москву четыре раза в неделю

Как сообщает сегодня РСТ, авиакомпания Ethiopian Airlines с 1 июня увеличила число рейсов из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу до четырех в неделю. До конца года частота полетов может стать ежедневной.

Как рассказали эксперты РСТ, расширение перевозки абсолютно оправдано: рейсы востребованы у туристов, путешествующих не только в Эфиопию, но и во многие страны Африки, Латинской Америки, на Сейшелы и даже в Европу.

Старший менеджер по продажам и рекламе Ethiopian Airlines Елена Константинова сообщила, что с момента возобновления с Россией авиасообщения 23 августа 2022 года и по 20 мая 2023 года авиакомпания перевезла в Африку более 13 тысяч российских туристов. Из них порядка тысячи отправились в путешествие именно по Эфиопии.

«С августа прошлого года количество россиян, вылетающих только в африканские страны, выросло в два-три раза. Планируем с октября выполнять пять рейсов в неделю, а к концу года, возможно, будем летать ежедневно. Спрос продолжает расти: на первом месте по посещаемости – страны Южной Африки, Сейшелы, Мадагаскар.

С 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге пройдет экономический форум «Россия – Африка», ожидаем, что нашими рейсами воспользуются многие иностранные участники», – рассказала она.

Г-жа Константинова добавила, что, помимо африканских стран, через Аддис-Абебу россияне охотно летают в Бразилию, Аргентину и другие страны Латинской Америки, а также в Европу. Ближайшие рейсы загружены на 80-90%. Перевозчик предлагает интересные промотарифы, к примеру, за 58 тысяч рублей в эконом-классе можно улететь из Москвы на Сейшелы, за 60 тысяч – в Южную Африку, это цены за перелет в оба конца. Бизнес-класс обойдется от 300 тысяч рублей.

«Хорошие тарифы надо ловить минимум за месяц – как правило, за 10 дней до вылета места уже разобраны. А такие популярные направления, как Кения, Танзания, Намибия, необходимо бронировать и за два месяца. Сейчас уже идут продажи билетов на сентябрь-ноябрь», – уточнила представитель перевозчика.

Билеты Ethiopian Airlines, по словам г-жи Константиновой, предлагают по туроператорским тарифам компании «Килиманджаро», ITM Group, «Арт-тур», «Амботис», Fun&Sun и другие.

Как сказала президент «Килиманджаро» Марина Каткова, Аддис-Абеба на сегодня – крупнейший хаб, охватывающий практически все страны центральной Африки.

«На старте полетной программы стоимость авиабилетов у эфиопов была ниже процентов на 20, чем на Turkish Airlines, но к лету и они подорожали. Мы активно пользуемся их перевозкой, берем туроператорские тарифы. В некоторые страны долететь можно только этими рейсами, например, на Коморские острова, в Камерун, поэтому рейсы всегда загружены.

Да и сама Эфиопия интересное направление, мы делаем там две программы, которые пользуются спросом: на севере показываем христианские святыни, на юге – местные племена», – говорит г-жа Каткова.

В компании ITM Group Ethiopian Airlines используют в качестве одного из перевозчиков почти по всем африканским направлениям, включая пляжный отдых на Мадагаскаре, Сейшелах, Занзибаре, популярные программы по Кении и ЮАР, туры к водопаду Виктория. «Нас устраивает, что у авиакомпании современный флот – Airbus 350, удобные слоты, благодаря которым туристы не теряют дни отдыха, хорошее питание на борту, есть выбор мест в салоне. Также их отличают конкурентные цены на бизнес-класс по сравнению, например, с Qatar Airways и Emirates», – подчеркнула специалист по направлению Надежда Бондарева.

/TOURBUS.RU