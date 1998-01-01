«ИрАэро» планирует осенью начать рейсы на вьетнамский курорт Нячанг

Первый рейс перевозчика из Иркутска в Ханой состоится уже в это воскресенье

Как сообщает АТОР, «ИрАэро» первой из российских авиакомпаний полетит во Вьетнам после пандемии. С 4 июня перевозчик запускает рейсы из Иркутска в Ханой, а с 7 июля их частота увеличится до двух в неделю.

Полёты будут выполняться на самолетах «Суперджет-100» два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. По информации «ИрАэро», первый рейс на Ханой практически полностью загружен. Время в пути – около 6 часов.

Как рассказал заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов, рейсы между Иркутском и Ханоем вызвали большой интерес у вьетнамских туроператоров, готовых отправлять своих туристов в Россию.

«Мы провели в Ханое переговоры с вьетнамскими компаниями и определили основную логистику экскурсионных маршрутов.

Так, вьетнамские туристы будут прилетать рейсом «ИрАэро» в Иркутск, далее следовать в Москву или Санкт-Петербург, затем возвращаться в Иркутск и уже здесь знакомиться с Байкалом, который вызывает у них большой интерес. После экскурсии на Байкал вьетнамские гости на рейсе «ИрАэро» возвращаются в Ханой», – отметил г-н Крупнов.

В планах «ИрАэро» и полеты в курортный Нячанг. «В будущем мы планируем также открыть долгожданные рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов.

Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полётов в Камрань на «Суперджетах», ведётся организационная и подготовительная работа», – сообщил Сергей Крупнов.

По его словам, с учетом технических особенностей российских лайнеров на маршрутах в Нячанг из городов Сибири и Дальнего Востока будет предусмотрена короткая техническая посадка для дозаправки в одном из аэропортов Китая, во время которой пассажиры не выходят из самолета. Перелет в Камрань займет около 7 часов + 30 минут на дозаправку.

Как добавил г-н Крупнов, на рейсах в Нячанг«ИрАэро» готова к взаимовыгодному партнерству с региональными и федеральными туроператорами.

«Расписание рейсов в Нячанг пока не сформировано. При его планировании мы готовы учесть пожелания заинтересованных туроператоров», – подчеркнул он.

Как поясняют эксперты авиаотрасли, с учетом сезонности по направлению, а также всех подготовительных, технических и документальных процедур, полеты «ИрАэро» в Нячанг могут стартовать в сентябре-октябре этого года.

Эксперты не сомневаются, что загрузка этих рейсов будет высокой, но добавляют, что основным фактором спроса станет цена авиабилета. По словам Сергея Крупнова, пока тарифы на авиаперелеты в Нячанг находятся в стадии расчетов.

Как следует из системы бронирования «ИрАэро», в июле авиаперелет по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск обойдется около 53 тыс.р. на одного пассажира.

Как предполагают эксперты, с учетом большей длительности перелета билеты в Нячанг будут дороже.

«Тарифы будут зависеть от совокупности факторов, включая экономику рейса и сезонный фактор.

На вьетнамском направлении образовался определенный отложенный спрос, поэтому интерес к прямым рейсам в Нячанг у туристов из Сибири и Дальнего Востока в зимнем сезоне обязательно будет. Важно и то, что пляжный Вьетнам станет хорошей альтернативой Таиланду», – резюмируют эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU

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