«Аэрофлот» полетит в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока

“Аэрофлот” возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока, - сообщили нам сегодня в пресс-службе авиаперевозчика.

Полёты в столицу Таиланда из Новосибирска запланированы с 7 июля (1 рейс в неделю), с 8 июля — из Иркутска (2 рейса в неделю) и Красноярска (3 рейса в неделю), с 9 июля — из Владивостока (2 рейса в неделю). Продажа билетов открыта.

«Благодаря прямым рейсам жители четырёх регионов России смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве. Это позволит существенно сократить время в пути и сделает путешествие в Юго-Восточную Азию максимально комфортным», - добавили в авиакомпании.

Более 600 тысяч российских туристов прибыли в Таиланд с 1 января по 15 апреля 2023 года, по итогам 5,5 месяцев турпоток приближается к миллиону, сообщила ранее, подводя итоги зимнего сезона замглавы представительства Тайского управления по туризму (ТАТ) в Москве Чатчадарач Кулахонг.

«Суммарно с 1 ноября по 15 апреля число российских туристов в Таиланде превысило 800 тыс. человек. Это немало на фоне других стран, когда потоки из Германии, Великобритании и даже США измеряются 70-80-ю тысячами», — заметил в свою очередь директор по маркетингк ТАТ Константин Кинель.

Он подчеркнул, что такой резкий рост турпотока на направлении стал заслугой российских туроператоров.

«Нужно отметить работу туроператоров, в том числе Coral Travel и других крупных, которые не побоялись ставить чартерные программы и восстанавливать турпоток. И, конечно, это заслуга «Аэрофлота», который летал не только из Москвы, но и еще четырех городов Сибири и Дальнего Востока. Результатом этой работы стал рост потока российских туристов в Таиланд и рост доходов страны от туризма», — сообщил Кинель.

По его словам, зимой рейсы выполнялись из 15 городов РФ в четыре аэропорта Таиланда, что и позволило быстро нарастить турпоток Он добавил, что ТАТ в весенний период провел проводит работу с авиакомпаниями с целью максимально сохранить авиаперевозку в страну на летний сезон, так как спрос остается высоким.

/TOURBUS.RU