РСТ: Информация о возвращении кешбэка не соответствует действительности

В четверг утром ряд СМИ сообщили о возвращении программы туристического кешбэка с 1 июня. В частности, новость об этом озвучил телеканал «Москва-24».

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), это не соответствует действительности. «Официальная позиция Минэкономразвития по вопросу кешбэка остается неизменной. В этом году программа не будет реализована.

В национальном проекте по туризму заложены задачи по удовлетворению спроса туристов – запуск строительства модульных объектов размещения, поддержка инвесторов в проекты создания и реновации отелей и ряд других проектов», - говорится в сообщении пресс-службы объединения.

Напомним, что программа туристического кешбэка действовала в РФ в 2021-2022 годах. В ее рамках туристы могли приобрести туры по России и размещение в отелях в межсезонье со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. Целью программы была поддержка туротрасли, пострадавшей во время пандемии коронавируса.





Как сообщалось ранее, продажи курортов юга России на июнь оказались ниже, чем в тот же период прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что в последние два года действовала программа туристического кэшбэка, которая заметно повышала спрос как раз на этот период.

По словам директора по работе с отелями сервиса TravelLine Александра Ешмекова, «По заездам на южные курорты в мае видели минус 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, июнь показывает минус 26%. Прирост количества броней начинается с июля, там уже плюс 6%, в августе – плюс 13%. Ставропольский край просел в мае на 30%, в июне на 23%».

В компании «Алеан» также подтверждают снижение объема по Краснодарскому краю. Как сказала коммерческий директор Оксана Булах, виден спад продаж на май-июнь в пределах 10%.

«На снижение продаж могло повлиять отсутствие кэшбэка в начале сезона. Но есть и другие факторы, к примеру, сокращение глубины продаж. Поэтому вполне можно ожидать роста бронирований ближе к заездам. Также сказываются рост цен на все составляющие тура и снижение платежеспособности туристов», – поясняет она.

Гендиректор сочинского туроператора «Ривьера» Белла Тарасова считает, что спрос и продажи июня соответствуют обычному уровню для этого периода: «Последние два года огромную роль играла программа стимулирования внутренних поездок, каждый год был с приростом. Отсутствие кэшбэка привело к тому, что роста в целом по курортам Краснодарского края не случилось».

/TOURBUS.RU