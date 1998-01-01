Госдума отложила на год введение электронных путевок для туроператоров по внутреннему и въездному туризму

При этом для туроператоров по выездному туризму оставлен прежний срок - с 1 сентября этого года

По информации АТОР, вчера Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому обязательное внесение туроператором сведений о реализуемых турах в единую информационную систему электронных путевок переносится на год для туроператоров по внутреннему и въездному туризму и заработает с 1 сентября 2024 года.

При этом для туроператоров по выездному туризму пока оставлен прежний срок: с 1 сентября 2023 года.

Как напомнили в ассоциации, в мае 2022 года была принята поправка в закон о турдеятельности в РФ, согласно которой «запрещена реализация туристского продукта без передачи туроператором сведений, содержащихся в договоре, в ЕИС «Электронная путевка».

Также турагент должен направить туроператору, сформировавшему туристский продукт, уведомления о заключении договора в порядке и в срок, которые установлены правилами функционирования системы «Электронная путевка».

Предполагалось, что «Электронная путевка» станет обязательной в сфере выездного, внутреннего и (или) въездного туризма с 1 сентября 2023 г.

Обновленные поправки в закон о турдеятельности предполагают перенос этих сроков на год для туроператоров, занимающихся внутренним и (или) въездным туризмом. А для тех, кто реализует туры за рубеж, пока все остается по старому (с 1 сентября 2023 года)

Еще одно обновление, если законопроект примут в этом виде, может произойти со сроками передачи туроператором данных в ЕИС.

«Если договор о реализации туристского продукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, предусмотренных этим договором, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта и иные сведения, подлежащие представлению туроператором в единую информационную систему электронных путевок, не позднее чем за 24 часа до начала оказания услуг», – говорится в законопроекте.

Сам законопроект с соответствующими поправками вступит в силу в день его официального опубликования

/TOURBUS.RU