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«Аэрофлот» расширяет программу полетов в города Китая/ Utair полетит из Грозного в Анталью/ Аэропорт Гродно готов к возобновлению рейсов в Россию

«Аэрофлот» расширяет программу полетов в города Китая

«Аэрофлот» с 2 июня расширяет программу регулярных полетов в города Китая — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, сообщает пресс-служба перевозчика. Частота рейсов на этих направлениях увеличится до четырех раз в неделю: в Пекин и Гуанчжоу полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Шанхай — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

На воздушных линиях между Москвой и городами Китая задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке.



Utair полетит из Грозного в Анталью

Авиакомпания Utair с 31 мая возобновляет прямые рейсы из Грозного в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты на турецкий курорт в высокий туристический сезон запланированы дважды в неделю, по средам и воскресеньям. «В прошлом году мы уже выполняли полеты из Грозного в Анталью. По запросам наших пассажиров возобновляем авиасообщение по этому маршруту. Также круглый год выполняем рейсы из Грозного в Стамбул», — цитирует пресс-служба президента Utair Олега Семенова.

На турецком направлении авиакомпания также осуществляет полеты в Анталью из Сургута и из Тюмени в Бодрум.

Аэропорт Гродно готов к возобновлению рейсов в Россию

Аэропорт Гродно (Беларусь) технически готов к возобновлению регулярных рейсов, сообщил "Интерфаксу" глава Гродненской области Владимир Караник в ходе визита в Томскую область.

По его словам, вопрос о возобновлении рейсов из Гродно в Москву и другие города РФ периодически рассматривается, однако окончательно решение о возобновлении перелетов — за авиакомпаниями из России.

"Мяч на стороне российских авиакомпаний. Если они увидят поток пассажиров, который позволит обеспечить самоокупаемость, то мы, думаю, технически готовы", — сказал Караник.

Аэропорт Гродно введен в эксплуатацию в 1983 году, располагается в 18 км восточнее административного центра Гродненской области. Из Гродно выполнялись регулярные перелеты в Москву и Калининград, однако в последние годы рейсов нет.

/TOURBUS.RU