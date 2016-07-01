Минфин предлагает разрешить магазинам duty free продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов

Эта мера поддержит операторов международных аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли

Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов, - сообщает сегодня «Интерфакс»

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, документ предлагает до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в торговых точках, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов. К такой продаже будут установлены особые требования.

"Эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств", — говорится в пресс-релизе.

Как уточнила пресс-служба, "речь идет не о duty free, а о точках розничной торговли, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов, и о залах выдачи багажа. "Магазины duty free работают только в залах ожидания для международных рейсов", — говорится в сообщении.

Согласно материалам к законопроекту, размещенному на сайте проектов правовых актов, предоставление владельцам магазинов беспошлинной торговли права продавать алкогольную продукцию в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок повлечет для них необходимость маркировки алкогольной продукции федеральными спецмарками, а также передачи сведений об обороте такой алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя).

Иностранная алкогольная продукция также будет маркироваться после завершения в отношении нее таможенной процедуры таможенного склада.

Как сообщается в материалах, по данным реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли (МТБ) ФТС России, с 2019 года по март 2023 года их количество сократилось с 45 до 36, что составляет 20% отрасли. Объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли с 2019 года по 2022 год включительно сократился с 1 млн 125 тыс. 289,4 декалитра (дал) до 406 тыс. 084,3 дал, или на 64%.

"Кроме того, в условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Эти товары также невозможно выпустить во внутреннее потребление, поскольку на реализуемые в МБТ товары не нанесена соответствующая маркировка, а ее нанесение на уже помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли товары невозможно в рамках действующего таможенного законодательства, — говорится в документе.

— В связи с этим происходит списание товаров в связи с ограниченными сроками годности. При этом возможность их обращения в рамках другой таможенной процедуры без соответствующей маркировки отсутствует".

Кроме того, розничная продажа алкогольной продукции на территории аэропортов разрешена только в МБТ. Арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли, уточняется в документах.