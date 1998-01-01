АТОР: Продажи Турции подскочили на 40%

Как сообщает сегодня АТОР, туроператоры подвели предварительные итоги первых дней продаж туров в Турцию после президентских выборов, завершившихся в стране. По данным туроператора «Интурист» по итогам понедельника прирост количества заявок на туры в Турцию в сравнении с предыдущим периодом составил 50%, а во вторник, 30 мая – 40%.

В пресс-службе в компании считают, что причиной такого увеличения в том числе состоявшиеся выборы в Турции, на которых победил действующий президент Эрдоган.

«Еще в первой половине дня понедельника никакого роста продаж туров в Турцию не было.

Но по итогам суток понедельника данные нашей статистики показывают рост на уровне +50% относительно среднедневной нормы предыдущей недели, а во вторник +40%. При этом между первым и вторым турами президентских выборов мы видели замедление темпов бронирования примерно на -20%», – рассказывают в «Интуристе».

В Pegas Touristik по итогам понедельника, 29 мая, прирост объемов бронирования туров в Турцию в сравнении с предыдущим понедельником (неделя к неделе) также составил +40%. Однако в компании считают, что такая динамика связана совсем не только с выборами.

«Важную роль играют также такие факторы, как окончание учебного года у российских школьников, конец месяца и фактически начало лета – многие уже берут отпуска с понедельника. При этом какого-то видимого проседания продаж до этого не было, не считая ежегодного обычного спада после майских праздников», – рассказали в Pegas Touristik.

В ANEX Tour тоже видят среднедневной рост количества заявок на Турцию в понедельник и вторник. В компании связывают это в том числе с началом летних каникул.

В компании Fun&Sun не отмечали снижения темпов продаж Турции во время президентских выборов. На данный момент они у компании на том же уровне, если и есть рост, то он не сильно заметен, говорят в компании.

В АТОР отмечают, что текущие данные туроператоров фактически оправдали ранее описанные ожидания турагентов. «В случае победы действующего президента резко активизируется отложенный спрос, прирост к текущим значениям составит порядка 30%», – так ранее резюмировал ожидания розницы директор одной из сети московских турагентств.

Тем не менее, туроператоры не берутся сейчас предсказать, насколько длительным или кратковременным может быть наблюдаемый всплеск продаж.

Скорее всего, это кратковременная активность туристов, связанная как с политикой, так и с сезонностью, считает ряд экспертов. А в среднесрочной перспективе уровень спроса на Турцию этим летом будут определять прежде всего ценовая политика турецких отельеров. Тренд на некоторое снижение цен уже наметился.

/TOURBUS.RU