Royal Air Maroc увеличивает число рейсов в Москву

Авиакомпания Royal Air Maroc с 4 июня вводит третью частоту полетов: теперь из «Домодедово» в Касабланку будет выполняться три регулярных прямых рейса в неделю, - сообщает сегодня RTN.

Как уточнила представитель перевозчика Наталья Устинович, загрузка рейсов в мае составила 100%, спрос на лето высокий, поэтому рассматривается возможность добавить четвертую и даже пятую частоту.

По мнению руководителя профильного направления компании «Ванд» Натальи Кириченко, если марокканцы поставят еще несколько вылетов в неделю, то спрос однозначно будет.

«Помимо желающих отдыхать непосредственно в Марокко, через Касабланку летит довольно много транзитников, к примеру, с европейскими визами, да и в другие страны. У авиакомпании вполне солидная география маршрутов.

Через Касабланку летят и в пляжный Агадир. На прилете стыковка 6 часов, на обратном пути – всего 2 часа. Считаю, это очень удобно, так как прежде в Марокко летали и с ночевками, и со стоповерами, и со стыковками по 13 часов», – заметила она.

По словам представителя «Ванд», спрос на туры в Марокко устойчивый: как начали хорошо бронировать на старте сезона, в том же темпе и продолжают. При этом туристы готовы подстраиваться под даты заездов на блочной перевозке туроператоров, так как в свободной продаже билеты очень дорогие.

В начале июня стоимость перелета в одну сторону составит минимум 32 тысячи рублей, а на отдельные даты доходит до 75 тысяч.

Спрашивают не только экскурсионные туры, но и отдых в курортном Агадире, как правило, сочетая пляжный отдых с путешествием по стране. «Самостоятельно организовать экскурсионный тур по Марокко сложно. Например, для аренды автомобиля необходимо заблокировать деньги на карте, а сейчас не у всех есть карты иностранных банков, Union Pay тоже мало где принимают. Такие же проблемы с бронированием гостиниц и других услуг. Плюс надо уметь ездить по горным дорогам, но проще и безопаснее доверить это профессионалам», – подчеркнула г-жа Кириченко.

Эксперт отметила, что в Марокко больше востребованы экскурсионные, а не пляжные туры, все больше запросов приходит на осень. Компания уже подготовила осенние предложения и программы на Новый год. «Royal Air Maroc уже подтвердила нам блоки на новогодний период. В течение ближайших дней поставим на сайт и осенние, и зимние заезды. Впрочем, пляжных направлений сейчас открыто мало, думаю, спрос на летний сезон также будет расти», – расссказала Натальи Кириченко.

В компании «Квинта тур» также сообщили, что пляжный отдых в Марокко запрашивают редко, больше интересуются экскурсионными поездками в сентябре-октябре. «В стране в это время не жарко, комфортно для многодневных путешествий», – уточнила генеральный директор Ирина Серганова.

Эксперт добавила, что на сегодня сохраняются проблемы с выпиской авиабилетов для индивидуальных клиентов. В системе Royal Air Maroc можно запрашивать только вылеты на группу более 10 человек. «Скорее всего, это связано с невозможностью оплаты картами российских банков. Недавно мы запросили групповые билеты под экскурсионный тур в сентябре.

К сожалению, офис перевозчика в Касабланке долго отвечает, но мы ждем подтверждения, так как туристы хотят лететь, конечно же, прямыми рейсами. Впрочем, и другими авиакомпаниями со стыковкой тоже отправляем людей, спрос есть», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU



