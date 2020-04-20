Горячие авиановости

«ИрАэро» увеличивает частоту полетов в Ханой и планирует рейсы в Нячанг/ Aero Mongolia полетит из Иркутска в Сеул/ «Победа» будет ежедневно летать из Уфы в Сочи

«ИрАэро» увеличивает частоту полетов в Ханой и планируется рейсы в Нячанг

Авиакомпания «ИрАэро» с 7 июля увеличивает частоту полетов из Иркутска в Ханой, а также планируется открытие рейсов в Нячанг, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты в столицу Вьетнама Ханой будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.

«Мы активно готовимся к возобновлению авиасообщения между Россией и Вьетнамом. Первый полет по данному маршруту мы совершим в это воскресенье, 4 июня, он уже практически полностью загружен. На протяжении месяца будем летать один раз в неделю, затем – еще и по пятницам», – отметил начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин.

По словам заместителя гендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова, в будущем авиакомпания планирует открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных городов. Перевозчик уже получил одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань на Sukhoi Superjet 100, сейчас ведется организационная и подготовительная работа.

Аero Mongolia полетит из Иркутска в Сеул

Авиакомпания Aero Mongolia с 24 июня открывает рейсы по маршруту Иркутск – Улан-Батор – Сеул, сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска. Авиаперелет Иркутск – Улан-Батор – Сеул будет осуществляться дважды в неделю по понедельникам и субботам.

Рейсы из Иркутска до Улан-Батора авиакомпания Aero Mongolia будет выполнять три раза в неделю: по вторникам, средам и пятницам, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стыковку в Улан-Баторе можно подобрать как с минимальным временем между рейсами, так и с промежутком в несколько дней с возможностью побывать в Монголии.

«Победа» будет ежедневно летать рейсы из Уфы в Сочи

Авиакомпания "Победа" с 27 мая запустила ежедневные рейсы из Уфы в Сочи, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

По информации на онлайн-табло, перелеты осуществляются на самолетах Boeing 737-800 пассажировместимостью 189 человек. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Кроме того, по данным уфимского авиаузла, с 29 мая приступила к выполнению рейсов в Сочи авиакомпания "Уральские авиалинии". Полеты будут выполняться на Boeing 737-800 три раза в неделю.

"В летнем сезоне черноморский курорт станет одним из самых популярных направлений полетов из Уфы. Семь авиакомпаний (в том числе Nordwind Airlines, Smartavia, "Победа", "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" ) будут выполнять до 30 рейсов в неделю", — отмечается в сообщении.

/TOURBUS.RU