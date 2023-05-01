Лучший городской бренд России — у Петербурга

Статус лучшего городского бренда в России – у Северной столицы. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании, которые опубликовали первый Brand Finance City Index – рейтинг самых привлекательных городских брендов мира.

В него также вошла Москва. Оба города – единственные представители России в рейтинге. Так, Санкт-Петербург с показателем 62,9 балла занял 61 место, а Москва (62,5 балла) разместилась на 63 позиции из 100 возможных.

Список ста лучших городов основывается на результатах опроса 15000 человек, проведенного в 20 странах в апреле этого года.

Респонденты высоко оценили культурное и архитектурное наследие российских городов, как и гостеприимство их жителей, вспомнив высокий уровень проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Примечательно, что по привлекательности городских брендов по сумме баллов российские мегаполисы оказались впереди таких известных городов и столиц мира, как Стамбул, Доха, Каир, Рио-де-Жанейро, Джакарта, Буэнос-Айрес, Коломбо и Тель-Авив.

По информации составителей рейтинга, оценка восприятия бренда городов проводилась по семи основным параметрам, включая известность, туристскую привлекательность, комфортность для проживания, условия для удаленной работы и учебы. Кроме того, были использованы и дополнительные критерии, такие как «красивая архитектура», «гостеприимство и дружелюбие» и другие.

Отметим, что формирование привлекательного имиджа города – часть комплексной информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт Петербург!», которую ведет Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства.

Она включает участие в профильных выставках, проведение выездных презентаций туристских предложений, рабочих встреч и ознакомительных туров в город на Неве для представителей отрасли, журналистов и блогеров, размещение наружной рекламы на транспорте и цифровых носителях, статьи в печатных и электронных СМИ, сюжеты на радио и телевидении.

Приоритетными направлениями для продвижения туристской привлекательности Санкт Петербурга являются страны СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Большого Ближнего Востока. Интерес представляет также рынок въездного туризма из Латинской Америки.

Реализация программы «Санкт Петербург – культурная столица СНГ 2023» позволяет стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из ближнего зарубежья.

На базе Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт Петербурга реализуется программа «Петербургское гостеприимство», которая включает несколько модулей, ориентированных на работу с гостями из Индии, Китая, мусульманских стран.

Модульная система позволяет учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними профильных специалистов Петербурга, которые формируют по-настоящему комфортную среду для гостей.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга