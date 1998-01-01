РСТ: Победа Эрдогана и снижение цен повысили спрос на Турцию

В ожидании результатов выборов в Турции многие российские туристы в мае откладывали решение о покупке туров, а сейчас отложенный спрос начал быстро расти. Но, как сообщили RTN в турагентствах, гораздо большую роль в стимулировании продаж сыграло снижение цен на направлении.

По словам директора турагентства «Диамант» Натальи Котельниковой, после выборов «туристы буквально выдохнули». «Мы даже не подозревали, что это событие могло иметь такое значение. Последние недели было затишье, клиенты лишь интересовались, но ничего не бронировали, а на другой день после выборов как прорвало. С утра начались реальные бронирования и продажи», – рассказала она RTN.

С ней согласен директор компании «Инфотур» Роман Елагин: «Весь май было мало бронирований. И турецкие отели стояли свободные, мы сами в этом убедились на отдыхе. Загрузка не больше 20% была, на мой взгляд. Туристы звонили, запрашивали туры, но не бронировали, говорили, что подождут итогов выборов. Сейчас сразу пошли звонки с просьбой рассчитать конкретный тур, а также оплаты».

Тем не менее, как заметила г-жа Котельникова, глубина бронирований остается небольшой. «Цены нормальные. Возможно, мешает то, что пока в Турции не установилась по-настоящему летняя погода. Семьи с детьми у нас в компании по-прежнему выбирают более теплый Египет. Сейчас Египет и Турция продаются поровну, что для этого времени года довольно неожиданно», – говорит она.

Г-н Елагин полагает, что, несмотря на сообщения о снижении турецких цен, направление остается дорогим:

«На мой взгляд, по сравнению с началом мая принципиально ничего не поменялось, сегодня тур в Турцию обходится вдвое дороже, чем год назад. И это удивительно, потому что отели стоят полупустые. Возможно, они тоже ждали результатов выборов».

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян уверяет что на снижение бронирований Турции в мае большее влияние оказали не выборы, а именно цены.

«Возможно, и был какой-то отток из-за выборов, но он минимален. Вот сейчас, на середину дня после объявления результатов, мы не видим никакого взрывного роста бронирований. Туристы аполитичны. Главным препятствием для спроса было резкое подорожание отдыха в Турции, именно поэтому провалилось раннее бронирование – вместо 35% запланированных туроператорами объемов было забронировано всего 15%», – рассказал он RTN.

Как сообщалось, снижение цен в турецких отелях началось в конце апреля из-за низкого спроса на направлении. Тарифы, предложенные отельерами на летний сезон, оказались слишком высокими для российских туристов с учетом ослабления рубля к евро.

«Авиакомпании в мае предложили хорошие цены. «Аэрофлот» снизил их с 40 до 20 тысяч рублей, на «Азимуте» можно было улететь за 15 тысяч туда-обратно. Некоторые отели снизили цены на 30% и более, вот тогда и начался рост, причем параллельно с выборами», – рассказал г-н Мкртчян.

Несмотря на подорожание и ожидание выборов, россияне туристы лидируют по количеству поездок в Турцию: с января по апрель там побывало почти 1,15 млн наших туристов.

/TOURBUS.RU