Росавиация: Аэропорты столицы работают штатно

Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, заявили в Росавиации журналистам, - сообщает «Интерфакс».

"Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", — сообщили в ведомстве.

"Шереметьево" и "Внуково" работают в штатном режиме, подтвердили "Интерфаксу" представители аэропортов. В "Домодедово" на запрос не ответили.

В "Жуковском" рейсы обслуживаются штатно, чрезвычайных происшествий в зоне ответственности аэропорта не зафиксировано, остановка работы не планируется, сообщил агентству представитель аэропорта.

"На протяжении последних месяцев профильные службы аэропорта работают в усиленном режиме, учитывая поступающие рекомендации государственных контролирующих органов. В случае появления дополнительных указаний они также будут оперативно приняты в работу для обеспечения максимального уровня безопасности пассажиров", — отметил представитель "Жуковского".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве рано утром во вторник "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". Он написал в своем телеграм-канале, что "проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА".

По его словам, два человека в Москве обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО", — написал он в своем телеграм-канале, попросив жителей сохранять спокойствие.

Следственный комитет РФ сообщил в телеграм-канале, что начато расследование фактов падения беспилотников на здания в Москве. В ведомстве отметили, что "устанавливаются лица, причастные к преступлению".

/TOURBUS.RU