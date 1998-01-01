Новости Российские туристы заинтересовались летним Занзибаром Туроператоры предлагают программы отдыха на Занзибаре на базе удобных стыковочных рейсов Ethiopian Airlines и Oman Air

АТОР сообщает о росте интереса туристов к танзанийскому острову Занзибар в летнем сезоне. Уверенный спрос эксперты объясняют демократичными ценами и началом в летние месяцы сезона миграции животных. Туроператоры сориентировали по стоимости туров, ценам на отели, перелет, экскурсиям. Предстоящий летний сезон обещает быть для Занзибара позитивным в плане спроса со стороны российских туристов. Такие прогнозы туроператоров основываются на неплохой динамике текущих продаж туров на этом направлении. Конечно, об объемах 2021 года, когда на Занзибар летали чартеры из девяти городов России, речи сейчас и близко не идет, но в рамках текущей полетной ситуации – перелеты со стыковкой – спрос хороший, считают эксперты. Впрочем, если говорить о прямом авиасообщении, то перспективы его возобновления есть. В начале мая посол РФ в Танзании Андрей Аветисян, сообщал журналистам о том, что авиационные власти двух стран активно работают над запуском прямых рейсов и вышли в этом вопросе на финальную стадию обсуждений. Занзибар, говорят туроператоры, если сравнивать его с другими направлениями Индийского океана, привлекает туристов туристической многогранностью и хорошими ценами. «Занзибар весьма популярен. Отдых тут дешевле, чем на Мальдивах. А от Шри-Ланки его выгодно отличает отельная база – она лучше и выбор больше. В плюс Танзании идет и ее многообразие. Тут можно совместить отдых на острове с сафари на материке», – рассказывают в «Русском Экспрессе». Лето – именно то время, когда происходит большая миграция животных. А это значит, что у туристов есть возможность совместить пляжный отдых на Занзибаре с сафари на материке. «Температура воздуха летом здесь в среднем около 30 градусов, вода +27 градусов. В целом, в отличие от других направлений Индийского океана на Занзибаре летом более мягкий климат, сухой на протяжении всего лета. Можно наслаждаться океаном, комфортно загорать и быть уверенным, что «сюрпризы» с погодой точно не омрачат путешествие», – говорят в ANEX Tour. В Ambotis Holidays и PAC Group в числе преимуществ Занзибара, как привлекательного для россиян туристического направления, также называют стоимость и разнообразие отдыха. «За умеренную цену вы получаете самые шикарные пейзажи, потрясающий океан, те самые белоснежные пляжи с мягким как пудра песком. Классный дайвинг, потрясающий подводный мир. Период с июля по октябрь – самый интересный, если мы говорим о сафари, в это время идет великая миграция животных», – рассказали в Ambotis Holidays. Что касается спроса, продолжают в Ambotis Holidays, то он хороший. «Туристам очень интересен Занзибар летом, бронирований много», – констатируют в этой компании. В отсутствие прямого перелета из России в Танзанию, туроператоры формируют туры на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний. «На сегодняшний день предлагаются удобные стыковочные рейсы Ethiopian Airlines, Oman Air, flydubai. Доступны различные варианты перелета в зависимости от запроса клиента», – сообщила Светлана Минакова, руководитель танзанийского направления ANEX Tour. А в Ambotis Holidays напоминают, что у компании есть гарантированные блоки мест на рейсах Oman Air, что Согласно мониторингу системы бронирования билетного агрегатора, самым выгодным по цене полет из Москвы на Занзибар будет в том случае, если рейс будет выполнять Ethiopian Airlines. А самый выгодный по времени – Oman Air. Одни из самых невыгодных тарифов на маршруте (при условии одной пересадки) у Turkish Airlines. Купить пакетный тур на Занзибар в этом летнем сезоне можно минимум за 199 тыс. руб. на двоих. Такое предложение есть у ANEX Tour для туров в августе. /TOURBUS.RU

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