Georgian Airways предложит российским путешественникам рейсы в Европу через Тбилиси

Начиная с 15 июня с пересадкой в Тбилиси можно будет улететь в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники

Как сообщает сегодня АТОР, авиакомпания Georgian Airways , которая с 20 мая возобновила полеты в Москву из Тбилиси, намеревается предложить российским путешественникам рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», – сказал основатель компании Тамаз Гаиашвили телеканалу RTVI.

При этом отмечается, что есть определенные сложности: аэропорт Тбилиси сейчас технически не предназначен для удобного транзита.

Однако, принимая во внимание обстоятельства, сама по себе необходимость лететь с пересадкой вряд ли остановила бы российских туристов, направляющихся в Европу, если бы перевозчик предложил выгодные тарифы, считают эксперты авиационной отрасли.

«Да, транзит через Грузию, вероятно, был бы не так комфортен, как через Турцию, где все для этого приспособлено. Но если бы авиакомпания смогла предложить удобные по времени пересадки, или, может быть, fast track для транзитных пассажиров, приоритетную выгрузку багажа и гарантии компенсаций в случае задержки рейса на первом сегменте, то при привлекательных тарифах российские путешественники обязательно обратили бы внимание на эти рейсы», – говорит один из собеседников редакции.

Российские туроператоры, по информации АТОР, уже готовы рассмотреть перспективу сотрудничества с Georgian Airways в части организации отдыха в Южной Европе.

«Да, безусловно, нам интересны европейские маршруты. Мы формируем туры на базе всех доступных для бронирования регулярных рейсов. Нам очень интересны Италия, Греция, Франция», – говорят в PAC Group.

Аналогичного мнения придерживаются и в Ambotis Holidays, где готовы приступить к продаже туров через Грузию как только тарифы будут заведены в систему. В первую очередь интерес для туроператора представляют рейсы в Салоники (Греция) и Ларнаку (Кипр).

«Расчет турпакетов и продажа (потребуется некоторое время на внесение данной перевозки и расчет туров) начнется как только будут получены все необходимые разрешения», – сказали «Вестнику АТОР» в компании.

В Fun&Sun также готовы присмотреться к рейсам через Тбилиси. Максимальный интерес для этого игрока сейчас представляет перевозка на Кипр.

«В нашей системе происходит динамическое пакетирование перевозки и наземного обслуживания. Как минимум по Кипру туры GDS на Georgian Airways будут доступны для бронирования», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В «Интуристе» готовы рассмотреть возможности перелета на Georgian Airways в том числе, в Италию. Но только при определенных условиях.

«Если у Georgian Airways можно будет выписать билет на пересадочный рейс в Европу одним бланком, то мы будем рассматривать такие рейсы для наших туристов, которые соберутся, например, в Италию. Если нет, то, к сожалению, не будем», – объясняют в компании.

Сейчас на сайте Georgian Airways по европейским направлениям уже можно купить билеты из Москвы в Вену и Париж.

Стоимость перелета в Вену середине июня начинается от 49,5 тыс. рублей на одного человека в одну сторону, тариф с багажом. Время в пути составит 7 часов 45 минут, пересадка в Тбилиси – 1 час.

Перелет в Париж с пересадкой в Тбилиси на рейсах Georgian Airways стоит около 51 тыс. рублей при аналогичных условиях. Время в пути – 9,5 часов.

/TOURBUS.RU