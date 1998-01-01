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Россиян ждут на «Великом чайном пути»

В Китайском культурном центре прошла презентация китайской провинции Юньнань

Министерство культуры и туризма КНР, Посольство Китая в России и Общество российско-китайской дружбы провело в Москве презентацию «Великий чайный путь – диалог цивилизаций». Мероприятие посвятили китайской провинции Юньнань, ее уникальной культуре, традициям и достопримечательностям.

По общему мнению спикеров, а среди них были советник-посланник Посольства КНР в РФ Фэн Литао, директор Китайского культурного центра в Москве Чжан Бивэй, заместители председателя Общества Российско-Китайской дружбы и представители делегации провинции Юньнань, - благодаря «чайному пути» чаепитие стало неразделимой частью культуры народов разных стран. И что чай всегда имел особое значение в истории отношения между нашими странами.

Поэтому «чайный туризм», возрождение Великого чайного пути – весьма перспективное направление туристической отрасли.

«Чай и чайная культура берет свое начало в Китае, но принадлежит не только Китаю, а народам всего мира, - отметил г-н Фэн Литао. - Более 300 лет назад наши предки открыли Великий чайный путь, который соединил Китай, Монголию и Россию. Именно через этот путь ввозили из Китая в Россию чай, шёлк, фарфор, жемчуг. В обмен - русские купцы поставляли в Китай мех, ткани, изделия металлургии.…

Этот путь не только содействовал развитию торговли между Китаем и Россией, но и сыграл большую роль в культурном обмене и содействовал сближению наших народов».

Представляя свою провинцию, второй советник Департамента культуры и туризма провинции Юньнань Чжан Бивэй добавил, что Юньнань называют «чайной колыбелью» Поднебесной. Специально для гостей презентации подготовили тематическую фотовыставку «Чай и мир Юньнани», познакомили с процессом выращивания, сбора и обработки чая, а также провели настоящую чайную церемонию, на которой можно было попробовать фирменные сорта чая этой провинции — Шу-пуэр и Шэн-пуэр, красный чай Дяньхун, кислый чай Суань Ча и многие другие.

«В нашей, четвертой по величине провинции Китая самые лучшие в мире условия для произрастания чайных деревьев, в особенности для ранневесеннего и экологического чая. Несколько чайных технологий, в том числе приготовления чая Юньнань Пуэр, приготовления чая пуэр от фабрики «Да И», красного чая Дяньхун, кислого чая Суань Ча народности Дэан, чая Сягуань (То Ча) и тройного чая народности бай вошли в проект «Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае», включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО», - заключил г-н Чжан Бивэй.

/TOURBUS.RU