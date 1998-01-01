Российские туристы заняли первое место по посещению Турции в январе-апреле

Турцию в период с января по апрель посетило 9,53 млн иностранных туристов, что на 27,51% больше, чем за тот же период 2022 года. Из-них более миллиона – россияне, следует из статистики, опубликованной на сайте министерства культуры и туризма республики, который цитирует «Интерфакс». Из России в первые четыре месяца года в Турцию прибыло набольшее количество туристов – 1,15 млн, что превышает показатели аналогичного периода 2022-го более чем в два раза (+134,94%).

В число первых стран по количеству посетивших республику гостей также вошли Германия (966,34 тыс. человек), Болгария (797,96 тыс.), Иран (623,57 тыс.) и Великобритания (529,54 тыс.). Однако в апреле лидером по турпотоку в Турцию стала Германия с 461,49 тыс. путешественников, тогда как Россия оказалась на втором месте с 380,66 тыс. туристов. На третьем – Великобритания с 279,73 тыс. человек.

В пятерке самых популярных направлений у иностранных гостей лидирует по-прежнему Стамбул – 4,77 млн туристов, далее следует Анталия с 1,63 млн человек (17%), Эдирне – 1,12 млн (11,75%), Артвин – 515 тыс. (5,4%) и Измир – 208 тыс. (2,18%).





Между тем, как сообщает АТОР, динамика российского турпотока в Турцию в апреле оказалась достаточно нетипична для этого месяца распределена по регионам страны: рост опять демонстрирует Стамбул (в том числе за счет положения транзитного хаба), а турпоток в Анталью далек от допандемийных показателей.

Согласно данным, опубликованным министерством культуры и туризма Турции, в апреле 2023 года в стране зафиксировали 3 321 824 туристических визитов иностранных граждан, что на 29% больше, чем в апреле 2022 года.

Из общего количества иностранцев 11,5% оказались россиянами. Всего в апреле в Турции насчитали 380 660 визитов россиян, что на всего 19,75% больше, чем в «провальном» апреле 2022 года. По сравнению с апрелем доковидного 2019 года (391 579) количество прибытий из РФ все еще на 2,8% меньше.

По данным губернаторства Антальи, в апреле 2023 года на курорты этой турецкой провинции прибыли 180 831 турист из России. Это, увы, на 40,6% меньше, чем в апреле 2019 года.

В провинцию Мугла (в основном через Бодрум и Даламан) в этом апреле прибыли 10 438 россиян. Это чуть больше, чем в апреле 2019 года (10 373 визита).

Зато рост показал Стамбул: сюда в апреле 2023 года прибыли (в том числе используя этот турецкий мегаполис как место короткой остановки на пути в другие страны) гораздо больше россиян, чем до пандемии: 164 306 туриста, согласно официальной статистике. Результат доковидного апреля 2019 года – 65,9 тыс. россиян.

Таким образом в апреле Стамбул опять показал взрывной рост российского турпотока по сравнению с доковидным временем, а Анталья демонстрирует серьезное отставание от них. Провинция Мугла (Эгейский регион Турции) достигла допандеминйных значений по турпотоку из РФ.

/TOURBUS.RU