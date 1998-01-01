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26 мая
АТОР: Российские туристы снова начинают интересоваться Испанией
Спрос на туры в Испанию за год вырос на 35-50%, в том числе благодаря лояльной визовой политике
Как сообщает АТОР, в прошлом году консульства Испании в Москве и Санкт-Петербурге оформили российским туристам около 155 тыс. шенгенских виз. Только в Москве россиянам было выдано почти 144 тыс. виз. Только в 5,2% случаев испанская дипмиссия отказала заявителям в Шенгене.
Как констатируют эксперты, относительно лояльная визовая политика испанских консульств пошла на пользу туристическому рынку: спрос на туры в Испанию относительно прошлого года вырос на 35-50%, что, впрочем, связано еще и с эффектом низкой базы летнего сезона-2022 и наблюдаемой тогда психологической растерянностью туристов на фоне отмены авиаперелетов в Европу и других ограничений.
Как подчеркивают в туроператорской компании «ВЕДИ Групп», сегодня туры в Испанию спрашивают «более уверенно»: пока в топе спроса комбинированные и экскурсионные туры. По мере приближения курортного сезона возвращается и интерес к пляжным турам: например, у «ВЕДИ Групп» стали больше запрашивать туры в Барселону и на побережье Коста-Дорада.
Но все же, время пляжного продукта на испанском направлении пока не пришло, говорят эксперты FUN&SUN и PAC Group. Так, в топе спроса по Испании этой весной у клиентов PAC Group – сити-туры в Барселону, Мадрид, Валенсию и Аликанте.
«В целом по Испании больше бронируют экскурсионные и сити-туры, меньше ввиду дорогой авиаперевозки – отдых на морских курортах, таких как Коста-Брава, Коста-Дорада, Майорка, Коста-Бланка. Еще реже – туры на Тенерифе, поскольку на этот островной курорт надо лететь уже с двумя стыковками», – прокомментировали в PAC Group.
Как поясняют эксперты PAC Group, по факту многие туры в Испанию выходят комбинированными: большинство туристов, летящих в Испанию через Турцию или ОАЭ, останавливается на пару ночей в городах транзита.
В Испанию, как и в другие страны ЕС, сейчас нет прямых рейсов из России. По информации туроператоров, самые удобные варианты перелетов в Испанию – через Стамбул и Абу-Даби.
Как рассказали в PAC Group, у их клиентов самые востребованные варианты— это рейсы Turkish Airlines в Мадрид и Барселону со стыковкой в Стамбуле. При оптимальной стыковке перелет из Москвы в Испанию занимает в совокупности 10-13 часов в одну сторону.
Как отмечают специалисты туроператора FUN&SUN, перелеты Turkish Airlines в Испанию – самые удобные с точки зрения удобства и времени в пути, но они же и самые дорогие. Билеты Turkish Airlines в обе стороны в среднем стоят около 120 тыс. р. на одного пассажира.
По данным «ВЕДИ Групп», есть и более доступные варианты. Например, из Москвы в Барселону можно добраться на рейсах Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби: билет туда-обратно в июне обойдется около 75 тыс. р. на одного. Но стыковки в этом случае будут длинными – от 7 до 9 часов.
Другая альтернатива – перелеты на рейсах «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) в Барселону. Билет в обе стороны стоит около 87 тыс. р., но в этом случае нужно настраиваться на долгую стыковку (около 24 часов).
По наблюдениям участников туррынка, рейсы Royal Air Maroc, которые возобновились в начале мая, пока не очень востребованы у туристов, путешествующих в Испанию.
По данным туроператоров, на испанском направлении туристы более охотно бронируют наземные услуги, в частности, отели. Долгое авиапутешествие с пересадками стимулирует туристов бронировать более длинные поездки: от 8-10 дней и дольше. На выходные в Барселону россияне летят редко. В основном в Испанию путешествуют пары без детей, выбирая отели 4 и 5*.
В среднем визу в Испанию делают за три недели с момента сдачи документов, но «поймать» свободные слоты в визовых центрах Испании непросто.
По данным PAC Group, в июне недельный пляжный тур на курорты Испании с авиаперелетом и размещением в отеле 4* обойдется на двоих около 4000 евро.
/TOURBUS.RU
Фото: pinterest.com
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