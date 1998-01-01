Cамые популярные зарубежные направления командировок в этом году — Турция и Сербия

Турция и Сербия стали самыми популярными направлением зарубежных командировок российских бизнесменов в 2023 году, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Турция впервые стала лидером по востребованности у представителей бизнеса – доля авиабилетов в эту страну составила 12%, а спрос на это направление вырос на 125% к прошлому году и 25% к 2019 году", — говорится в сообщении.

По данным компании, заметно выросла также популярность Сербии: в прошлом году это направление занимало шестую строчку, а ранее не попадало даже в топ-20.

"По числу приобретенных авиабилетов с начала года Белград занял первое место из всех зарубежных городов.

Доля билетов в Сербию составила 11% от общего числа зарубежных перелетов, при этом спрос вырос на 1640% по сравнению с прошлым годом (+924% к 2019). Казахстан, лидировавший в 2021 году, переместился на третью строчку, несмотря на рост спроса по сравнению с прошлым годом на треть (-13% к 2019)", — говорится в сообщении.

Среди других самых популярных направлений деловых поездок – Армения, ОАЭ, Узбекистан, Китай, Белоруссия, Италия, Индия. Спрос на перелеты во все эти страны вырос по сравнению с 2022 годом за исключением Италии, где спад составил 42%.

"Как мы видим, с закрытием рейсов и изменением политической ситуации европейские страны, за исключением Италии, потеряли свою актуальность для российского бизнеса, который активно осваивает новые рынки и ищет партнеров в дружественных странах.

Особенно выделяется Сербия, спрос на перелеты в которую вырос более чем в 10 раз по сравнению с допандемийными показателями и продолжает расти", — цитирует пресс-служба гендиректора компании Юлию Липатову.

По данным исследования, средняя стоимость перелета за рубеж в эконом-классе сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, до 40 тысяч рублей за авиабилет в одну сторону. За бизнес-класс деловые путешественники в 2023 году платили в среднем 175 тысяч рублей, что на 5% дешевле, чем годом ранее.

Чаще всего в зарубежные командировки в 2023 году отправлялись сотрудники ИТ- и телеком-компаний. На втором месте – представители добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики. Фармацевтические компании заняли третью позицию.

"Аэрофлот" вновь вышел в лидеры по числу перевезенных деловых путешественников на международных маршрутах – национального перевозчика выбирали 27% бизнес-туристов. Turkish Airlines – 18%, Air Serbia — 9%.

/TOURBUS.RU