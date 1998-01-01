Новости Эксперты: «Ожидания сочинских отельеров были явно завышены» Гостиницы и пансионаты Краснодарского края на старте летнего сезона начали снижать цены

Объекты размещения на курортах Краснодарского края на старте летнего сезона начали снижать цены, причем некоторые – на все лето, а не только на ближайшие даты, - сообщает RTN. Как считают туроператоры-члены РСТ, это связано с тем, что отельеры ранее в этом сезоне слишком сильно подняли стоимость размещения. Результатом стала низкая загрузка и необходимость корректировать тарифы. «На этой неделе мы зафиксировали массовое снижение стоимости размещения в отелях, в том числе пятизвездочных. Это означает, что по завышенным ценам продажи явно притормаживают», – сообщила RTN эксперт РСТ, генеральный директор компании «Ривьера» Бэлла Тарасова. По ее словам, на рынке появились спецпредложения и акции от многих гостиниц, так как на определенные периоды проседает загрузка. Это, в частности, связано с тем, что в начале июня в хороших отелях 4-5* отменяются запланированные заранее корпоративные мероприятия, соответственно высвобождается номерной фонд. Но акции носят все же единичный характер. «Только отели Красной Поляны, работающие по динамическому ценообразованию, повышают расценки, но это просто переход на следующую ценовую ступеньку с учетом начала летнего сезона. Специфика объектов горного курорта такова, что они только сейчас вступают в массовую продажу на лето», – добавила г-жа Тарасова. Эксперт напомнила, что объекты размещения Краснодарского еще в начале года заявили летние цены минимум на 20% выше прошлогодних. С января пошли активные бронирования на летний сезон и заработал механизм динамического ценообразования. «Все понимали, что проблемы авиасообщения с другими курортами продолжатся, а Сочи останутся главным хабом на юге, поэтому и спрос был выше. А сейчас рынок начал сам себя регулировать», – сказала Бэлла Тарасова. В компании «Алеан» уточнили, что по сравнению с прошлым годом базовые, заявленные на старте продаж цены в среднем повысились на 12-15% по Сочи и около 7% – по другим курортам Краснодарского края. Руководитель отдела по связям с общественностью компании «Анекс тур» Алена Хитрова добавила, что изначальное повышение тарифов в отелях Краснодарского края было связано, среди прочего, с обновлениями и реновациями к лету. Как правило, цены корректируются в течение сезона в случае недозагрузки номерного фонда на конкретные даты заездов. Некоторые отели снижают цены на весь сезон. «В сочинском горном кластере рост цен относительно прошлого года составил 15-30%. Более существенно выросла стоимость ряда популярных отелей в прибрежном кластере Сочи – на 30-40%. Сейчас эти гостиницы делают акции и снижают цены на конец мая, июнь, а некоторые даже до конца лета. Ожидания отельеров были явно завышены», – подчеркнула коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах. По ее словам, «Сочи Парк» снизил цены на июнь примерно на 20%, в отелях Sirius Gamma, Delta и Omega снижение по лету составило 30-40%. Гостиница Bridge Resort 4* уменьшила тарифы на весь сезон также примерно на 30-40%. Поскольку многие объекты размещения используют динамическое ценообразование, цены постоянно меняются. «Для этого сезона характерна низкая глубина бронирования – в среднем 2-3 недели, а по ряду бюджетных объектов примерно неделя. В целом в структуре продаж «Алеана» на летний период рост объемов бронирований отелей составляет 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – сказала г-жа Булах. /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com





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