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Новый судостроительный маршрут запустят в честь 320-летия Санкт-Петербурга

В дальнейшем планируется создание межрегиональных маршрутов по судостроительным предприятиям

В пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, посвященный календарю событий в Санкт-Петербурге в год 320-летнего юбилея.

Спикеры, а среди них - председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и др., рассказали о развитии туристической инфраструктуры Северной столицы, знаковых событиях юбилейного года и новинках туристской географии.

Сергей Корнеев (на фото) отметил, что в прошлом году город посетили 8 млн. туристов, что меньше, чем в 2019 году (10,5 млн.), но по количеству российских туристов — больше.-

«В настоящее время власти города работают над восстановлением турпотока с дружественными государствами, - добавил он. - В Санкт-Петербурге активно развивают событийный, медицинско-оздоровительный, научно-просветительский, культурно-познавательный, гастрономический, образовательный, экологический и, в том числе, – промышленный туризм».





Руководитель дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова анонсировала новый первый индустриальный судостроительный маршрут с посещением пяти предприятий судостроительной отрасли. По ее словам, уже несколько судостроительных предприятий города прошли обучение акселератора АСИ "Открытая промышленность" и в настоящее время Городское туристско-информационное бюро Петербурга совместно с АСИ проводят программу обучения для представителей предприятий этой сферы по специфике экскурсионной работы.

«По нашим подсчетам, около 82% потенциальных туристов хотели бы побывать на предприятиях, связанных с судостроением, - уточнила она. – У большинства россиян промышленность Петербурга ассоциируется именно с судостроением, и посмотреть на этот увлекательный процесс: от чертежа до готового объекта, - весьма и весьма интересно».

Ольга Захарова напомнила, что Петербург в этом году был признан городом, представившим лучшую в РФ стратегию развития турмаршрутов с включением промышленных предприятий и что на финальном этапе данного проекта, планируется создание межрегиональных маршрутов по судостроительным предприятиям, которые будут начинаться и заканчиваться в Петербурге. Одним из пунктов тура также станет историко-культурный кластер "Остров фортов".

/TOURBUS.RU