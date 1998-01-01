"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы Москва-Варадеро

На сайте туроператора «Библио-Глобус» уже открыты продажи туров на Кубу на базе нового рейса

"Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", — говорится в сообщении пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться по четвергам и субботам. Вылет из Москвы в 9:05, прилет на Кубу в 15:30. Обратно рейс будет выполняться в 19:10 и прилетать в российскую столицу на следующий день в 14:45. Время в пути — около 14 часов.

Отмечается, что с 5 сентября планируется ввести третий еженедельный рейс — по вторникам.

На воздушной линии авиакомпания "Россия" будет эксплуатировать дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общее количество мест на борту – 457 (436 в эконом-классе и 21 в бизнес-классе).

Как отмечает ресурс Profi.Travel, «На сайте туроператора «Библио-Глобус» открыты продажи туров на Кубу. Если сейчас сравнить цены на недельные туры в поисковиках двух компаний, то становится заметно, что у «Пегас Туристик» они существенно ниже. Так, если у «Библио-Глобуса» минимальная стоимость тура на двоих в отель 4* на all inclusive начинается от 192 тыс. рублей, то у его конкурента, продлившего чартерную программу на лето, — дешевле 140 тыс. рублей. Правда, такая цена у «Пегас Туристик» стоит на ближайшие вылеты.

При этом стоит отметить, что в системе доступны туры даже с вылетом сегодня. Система показывает, что в самолетах все еще остаются места, хотя и не много. Таким образом, борта не заполняются на 100%.

По мнению экспертов, теперь, когда на маршруте появился еще один перевозчик, ситуация только усугубится. При этом они не уверены, что компания, которая и сейчас продает туры дешевле, будет серьезно двигаться по цене. Скорее всего, она проредит частотность полетов, считают на туристическом рынке».

Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой, с учетом ограниченного количества доступных для отдыха россиян стран, будет способствовать росту турпотока из нашей страны в республику, отметил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».

«Уже в этом году Кубу посетило 38 тыс. человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки – хорошая новость для турбизнеса, так как позволит увеличить количество путешественников, сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений.

С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», — заметил эксперт.

/TOURBUS.RU