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22 мая
Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" - в Узбекистане
В программе запланированы презентации петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа

 

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы проведут презентацию туристских возможностей и услуг индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в формате роуд-шоу в двух крупных городах Узбекистана: 

  • 24 мая в 15:30 мероприятие пройдет в городе Ташкенте, в гостинице InterContinental Tashkent;

  • 25 мая в 15:30 – в городе Самарканде, в гостинице Silk Road by Minyoun.

В преддверии высокого летнего сезона петербургские представители ведущих туроператоров, гостиниц и других объектов отрасли гостеприимства расскажут зарубежным коллегам о преимуществах путешествий в город на Неве.

 

К участию приглашены специалисты туристского сообщества Республики Узбекистан, включая представителей профильных ведомств исполнительной власти, турагентств и средств массовой информации.

 

В программе запланированы презентации петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа.

 

«Проведение роуд-шоу безусловно способствует укреплению взаимодействия между профессионалами туристского рынка в странах СНГ и помогает представить все многообразие сферы гостеприимства города на Неве. Местные туркомпании в свою очередь получают эксклюзивную возможность по подбору оригинальных предложений для своих клиентов. В Северной столице всегда и всем интересно: развитая инфраструктура, насыщенная экскурсионная программа, музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли, креативная гастрономия, яркий событийный календарь и многое другое», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

 

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

  • Туроператор «Арт Тревел»;

  • Туроператор «Бон Тур»;

  • Туроператор «Премьера Трэвел»;

  • Туроператор «Росси Тур Бизнес»;

  • Туроператор «Тари Тур»;

  • Турагентство «Starliner»;

  • Бутик-отель «Росси»;

  • Отель Novotel St. Petersburg Centre;

  • Отель Hilton St. Petersburg ExpoForum;

  • Отель Radisson Sonya;

  • Отель River Palace;

  • Отель Wawelberg. 

В программу мероприятия входит:

  • презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга;

  • воркшоп в формате B2B;

  • деловой ужин с культурной программой, викториной и розыгрышем призов от петербургских участников. 

Для посещения роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: https://petersburg-roadshow.com

 

 

Свяжитесь с нами:

info@petersburg-roadshow.com

+7 929 519-08-82 – Карина Ринк

+7 903 665-12-52 – Юлия Чибирева

+7 906 757 00 28 – Виктория Перова


Официальный туристский портал Санкт-Петербурга: visit-petersburg.ru

Приглашаем турагентства и туроператоров Узбекистана стать гостями роуд-шоу! 

 


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