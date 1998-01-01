Новости Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" - в Узбекистане В программе запланированы презентации петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы проведут презентацию туристских возможностей и услуг индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в формате роуд-шоу в двух крупных городах Узбекистана: 24 мая в 15:30 мероприятие пройдет в городе Ташкенте, в гостинице InterContinental Tashkent;

25 мая в 15:30 – в городе Самарканде, в гостинице Silk Road by Minyoun. В преддверии высокого летнего сезона петербургские представители ведущих туроператоров, гостиниц и других объектов отрасли гостеприимства расскажут зарубежным коллегам о преимуществах путешествий в город на Неве. К участию приглашены специалисты туристского сообщества Республики Узбекистан, включая представителей профильных ведомств исполнительной власти, турагентств и средств массовой информации. В программе запланированы презентации петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа. «Проведение роуд-шоу безусловно способствует укреплению взаимодействия между профессионалами туристского рынка в странах СНГ и помогает представить все многообразие сферы гостеприимства города на Неве. Местные туркомпании в свою очередь получают эксклюзивную возможность по подбору оригинальных предложений для своих клиентов. В Северной столице всегда и всем интересно: развитая инфраструктура, насыщенная экскурсионная программа, музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли, креативная гастрономия, яркий событийный календарь и многое другое», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»: Туроператор «Арт Тревел»;

Туроператор «Бон Тур»;

Туроператор «Премьера Трэвел»;

Туроператор «Росси Тур Бизнес»;

Туроператор «Тари Тур»;

Турагентство «Starliner»;

Бутик-отель «Росси»;

Отель Novotel St. Petersburg Centre;

Отель Hilton St. Petersburg ExpoForum;

Отель Radisson Sonya;

Отель River Palace;

Отель Wawelberg. В программу мероприятия входит: презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга;

воркшоп в формате B2B;

деловой ужин с культурной программой, викториной и розыгрышем призов от петербургских участников. Для посещения роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: https://petersburg-roadshow.com Свяжитесь с нами: info@petersburg-roadshow.com +7 929 519-08-82 – Карина Ринк +7 903 665-12-52 – Юлия Чибирева +7 906 757 00 28 – Виктория Перова

Официальный туристский портал Санкт-Петербурга: visit-petersburg.ru Приглашаем турагентства и туроператоров Узбекистана стать гостями роуд-шоу!

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