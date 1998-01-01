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22 мая
Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" - в Узбекистане
В программе запланированы презентации петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы проведут презентацию туристских возможностей и услуг индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в формате роуд-шоу в двух крупных городах Узбекистана:
В преддверии высокого летнего сезона петербургские представители ведущих туроператоров, гостиниц и других объектов отрасли гостеприимства расскажут зарубежным коллегам о преимуществах путешествий в город на Неве.
К участию приглашены специалисты туристского сообщества Республики Узбекистан, включая представителей профильных ведомств исполнительной власти, турагентств и средств массовой информации.
В программе запланированы презентации петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа.
«Проведение роуд-шоу безусловно способствует укреплению взаимодействия между профессионалами туристского рынка в странах СНГ и помогает представить все многообразие сферы гостеприимства города на Неве. Местные туркомпании в свою очередь получают эксклюзивную возможность по подбору оригинальных предложений для своих клиентов. В Северной столице всегда и всем интересно: развитая инфраструктура, насыщенная экскурсионная программа, музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли, креативная гастрономия, яркий событийный календарь и многое другое», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:
В программу мероприятия входит:
Для посещения роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: https://petersburg-roadshow.com
Свяжитесь с нами:
+7 929 519-08-82 – Карина Ринк
+7 903 665-12-52 – Юлия Чибирева
+7 906 757 00 28 – Виктория Перова
Официальный туристский портал Санкт-Петербурга: visit-petersburg.ru
Приглашаем турагентства и туроператоров Узбекистана стать гостями роуд-шоу!
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