Алексей Черников: «Туристская отрасль успешно адаптируется к новым условиям»

На недавно прошедшем в Перми Гранд-финале третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников поделился опытом региона по развитию внутреннего туризма.

Он отметил, что Пермский край богат историей, природными памятниками и им есть чем удивить гостей города. В этом плане появление новых гостиниц, маршрутов и туроператоров делает регионы заметнее, повышает их инвестиционную привлекательность.

«За прошлый год Пермский край принял 818,5 тыс. туристов, что является рекордным показателем для региона. До этого никогда таких цифр не было!- рассказал он, - В 2022 году на развитие туризма региона мы привлекли 640 млн. руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников. Это в пять раз больше, чем объем средств краевого бюджета, что говорит о том, что Пермский край в лидерах среди регионов по количеству привлеченных средств из федерального бюджета.

Туристическая отрасль становится привлекательной для инвесторов – объем инвестиций на сегодняшний день составил более 10 млрд рублей на ближайшие три года. Все это создает мощный стимул роста турпотока. Рекордным можно назвать и показатель числа ночевок гостей, путешествующих по региону, за год - это 3,7 млн.

Помимо этого, региональные власти ведут работу и по другим направлениям, в том числе правительство заключило соглашение с федеральным оператором речного туризма о развитии теплоходных и других маршрутов по рекам Пермского края. Предусматривается дальнейшее обустройство – модульных причалов. Большой упор делается на детский, активный, промышленный туризм, а также – санаторно-курортный».

В ходе встречи Алексей Черников также подчеркнул, что регион заинтересован в реализации проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Пермском крае.

«Мы готовы продолжить совместную работу в проведении мероприятий в сфере IT, туризма и образования, направленных на привлечение инициативной молодежи к реализации идей, а также созданию новых совместных проектов для их личностной и профессиональной самореализации», - отметил он.

/TOURBUS.RU