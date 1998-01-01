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Air Arabia полетит из Самары в Шарджу/ Росавиация выдала допуски на полеты на Хайнань/ Pegasus Airlines начал рейсы в Анталью из Казани

Air Arabia полетит из Самары в Шарджу

Базирующаяся в эмирате Шарджа бюджетная авиакомпания Air Arabia с 1 октября открывает пятый по счету российский маршрут – в Самару, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты между аэропортом Шарджи и самарским Курумочем будут выполняться трижды в неделю на авиалайнерах Airbus 320.

«Мы рады объявить об открытии нашего нового маршрута в Самару, что еще больше расширит наше присутствие на российском рынке. Новые рейсы подчеркивают наше стремление постоянно предоставлять нашим клиентам доступные варианты путешествий, поддерживая при этом торговлю, туризм и культурный обмен», - цитирует пресс-служба генерального директора Air Arabia Аделя Аль Али. В России авиакомпания выполняет рейсы в Уфу, Казань, Екатеринбург и Москву.





Росавиация выдала допуски на полеты на Хайнань

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на полеты в китайский город Санья на острове Хайнань, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, Red Wings может выполнять по два рейса в неделю из Владивостока, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Хабаровска и Челябинска.

Авиакомпания «Икар» — из Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Уфы и Хабаровска.

Авиакомпания «ИрАэро» также получила разрешение на полеты в Хайкоу из Владивостока дважды в неделю, а также на увеличение количества возможных рейсов в Черногорию по маршруту Москва-Тиват с двух до четырех в неделю.



Pegasus Airlines начал рейсы в Анталью из Казани

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустил полетную программу из Антальи в Казань, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. Рейсы выполняются четыре раза в неделю на 186-местных Airbus A320. Время в пути составляет около 5 часов. Авиаперевозчик запланировал полеты до конца октября этого года.

Также рейсы по маршруту Казань – Анталья осуществляют «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines, Red Wings, Azur Air и Nordwind.

Pegasus Airlines – одна из крупнейших авиакомпаний Турции, работающая на рынке международных пассажирских авиаперевозок с 1990 года. Ее флот состоит из 16 воздушных судов Boeing 737-800, 54 самолетов Airbus А320 и 28 Airbus A321.

С 15 мая перевозчик перевел свои рейсы в Москву из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково.

/TOURBUS.RU



